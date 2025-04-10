Водій, що раніше спричинив смертельну ДТП, тікав від поліцейських та наїхав на патрульного

9 квітня у Вінниці 30-річний водій Mitsubishi, який перебував у розшуку за смертельну ДТП, наїхав на патрульного, втік з місця нової аварії та був затриманий після переслідування.

Джерело: ГУНП у Вінницькій області

Дослівно: "9 квітня в обласному центрі під час перевірки документів у 30-річного водія Mitsubishi патрульні поліцейські виявили, що чоловік перебуває у розшуку за скоєння смертельної ДТП".

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Деталі: За інформацією правоохоронців, під час перевірки водій раптово здав назад, травмував поліцейського та спробував утекти з місця події.

В процесі втечі він врізався в автомобіль Nissan, після чого залишив свою машину й продовжив утікати пішки. Після нетривалого переслідування патрульні зуміли його затримати.

Фото: Нацполіція

Поліцейський отримав незначні травми, та не потребував госпіталізації. Сам підозрюваний ушкодився, коли стрибнув із триметрової висоти. Його взяли під варту та доправили до лікарні під наглядом правоохоронців.

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Чоловіку повідомили про підозру у насильстві щодо працівника правоохоронних органів, за це йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Крім того, на водія склали адмінпротоколи за п’яну їзду повторно протягом року, втечу з місця ДТП, ігнорування вимог про зупинку, пошкодження авто через порушення ПДР, водіння без прав, перевищення швидкості, проїзд на червоне та інші порушення правил дорожнього руху.