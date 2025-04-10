Водій, що раніше спричинив смертельну ДТП, тікав від поліцейських та наїхав на патрульного
9 квітня у Вінниці 30-річний водій Mitsubishi, який перебував у розшуку за смертельну ДТП, наїхав на патрульного, втік з місця нової аварії та був затриманий після переслідування.
Джерело: ГУНП у Вінницькій області
Дослівно: "9 квітня в обласному центрі під час перевірки документів у 30-річного водія Mitsubishi патрульні поліцейські виявили, що чоловік перебуває у розшуку за скоєння смертельної ДТП".
Деталі: За інформацією правоохоронців, під час перевірки водій раптово здав назад, травмував поліцейського та спробував утекти з місця події.
В процесі втечі він врізався в автомобіль Nissan, після чого залишив свою машину й продовжив утікати пішки. Після нетривалого переслідування патрульні зуміли його затримати.
Поліцейський отримав незначні травми, та не потребував госпіталізації. Сам підозрюваний ушкодився, коли стрибнув із триметрової висоти. Його взяли під варту та доправили до лікарні під наглядом правоохоронців.
Чоловіку повідомили про підозру у насильстві щодо працівника правоохоронних органів, за це йому загрожує до 5 років ув'язнення.
Крім того, на водія склали адмінпротоколи за п’яну їзду повторно протягом року, втечу з місця ДТП, ігнорування вимог про зупинку, пошкодження авто через порушення ПДР, водіння без прав, перевищення швидкості, проїзд на червоне та інші порушення правил дорожнього руху.