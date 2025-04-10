Водитель, что ранее спровоцировал смертельное ДТП, убегал от полицейских и наехал на патрульного

9 апреля в Виннице 30-летний водитель Mitsubishi, который находился в розыске за смертельное ДТП, наехал на патрульного, скрылся с места новой аварии и был задержан после преследования.

Источник: ГУНП в Винницкой области

Дословно: "9 апреля в областном центре во время проверки документов у 30-летнего водителя Mitsubishi патрульные полицейские обнаружили, что мужчина находится в розыске за совершение смертельного ДТП".

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Детали: По информации правоохранителей, во время проверки водитель внезапно сдал назад, травмировал полицейского и попытался скрыться с места происшествия.

В процессе бегства он врезался в автомобиль Nissan, после чего оставил свою машину и продолжил бежать пешком. После непродолжительного преследования патрульные сумели его задержать.

Фото: Нацполиция

Полицейский получил незначительные травмы, но не нуждался в госпитализации. Сам подозреваемый повредился, когда прыгнул с трехметровой высоты. Его взяли под стражу и доставили в больницу под наблюдением правоохранителей.

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Мужчине сообщили о подозрении в насилии в отношении работника правоохранительных органов, за это ему грозит до 5 лет заключения.

Кроме того, на водителя составили админпротоколы за пьяную езду повторно в течение года, побег с места ДТП, игнорирование требований об остановке, повреждение авто из-за нарушения ПДД, вождение без прав, превышение скорости, проезд на красный и другие нарушения правил дорожного движения.