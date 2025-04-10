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Британія ввела санкції проти генпрокурора Грузії і ще трьох посадовців

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінЧетвер, 10 квітня 2025, 16:37

Велика Британія у четвер, 10 квітня, оголосила про санкції проти чотирьох грузинських посадовців, звинувативши їх у серйозних порушеннях прав людини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву британського уряду

Деталі: Як зазначили в уряді, ці заходи підтримують роботу Британії на міжнародному рівні із захисту прав людини, зменшення глобальної нестабільності та стримування загроз національній безпеці.

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Під британські санкції потрапили, зокрема, генпрокурор Грузії Гіоргі Габіташвілі, голова Спеціальної слідчої служби Карло Кацитадзе, перший заступник міністра внутрішніх справ Грузії Шалва Бедоідзе, заступник начальника Департаменту спеціальних завдань Мірза Кезевадзе.

Усі вони підпадуть під заборону на в’їзд до Британії та заморожування активів.

"Сцени жорстокого насильства проти протестувальників, журналістів та опозиційних діячів у Грузії були справді шокуючими. За більш ніж 100 днів влада Грузії не змогла притягнути винних до відповідальності, що суперечить заявам "Грузинської мрії" про забезпечення демократичного майбутнього для своїх громадян", – заявив очільник британського МЗС Девід Леммі.

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За його словами, ці санкції демонструють, що Британія "не змириться з такою кричущою відсутністю підзвітності з боку відповідальних осіб", і "буде продовжувати розглядати всі доступні варіанти, поки Грузія не змінить свою нинішню траєкторію".

2 квітня Велика Британія запровадила санкції проти грузинських суддів Левана Мурусидзе і Михайла Чинчаладзе. 

Причиною введення санкцій проти Чинчаладзе і Мурусидзе називають корупцію і судові рішення, ухвалені та прийняті на користь керівної партії країни "Грузинської мрії", а також сумнівні призначення суддів.

Британський уряд підозрює суддів у причетності до корупційних схем, а також політизованого управління судовою системою.

Нагадаємо, у грудні Британія і США оголосили санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії та інших представників силових структур. 

Велика БританіяГрузія
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