Британия ввела санкции против генпрокурора Грузии и еще трех должностных лиц

Великобритания в четверг, 10 апреля, объявила о санкциях против четырех грузинских чиновников, обвинив их в серьезных нарушениях прав человека.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление британского правительства

Детали: Как отметили в правительстве, эти меры поддерживают работу Великобритании на международном уровне по защите прав человека, уменьшению глобальной нестабильности и сдерживанию угроз национальной безопасности.

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Под британские санкции попали, в частности, генпрокурор Грузии Гиорги Габиташвили, председатель Специальной следственной службы Карло Кацитадзе, первый заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Бедоидзе, заместитель начальника Департамента специальных задач Мирза Кезевадзе.

Все они подпадут под запрет на въезд в Британию и замораживание активов.

"Сцены жестокого насилия против протестующих, журналистов и оппозиционных деятелей в Грузии были действительно шокирующими. Более чем за 100 дней власти Грузии не смогли привлечь виновных к ответственности, что противоречит заявлениям "Грузинской мечты" об обеспечении демократического будущего для своих граждан", – заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми.

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По его словам, эти санкции демонстрируют, что Британия "не смирится с таким вопиющим отсутствием подотчетности со стороны ответственных лиц" и "будет продолжать рассматривать все доступные варианты, пока Грузия не изменит свою нынешнюю траекторию".

2 апреля Великобритания ввела санкции против грузинских судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе.

Причиной введения санкций против Чинчаладзе и Мурусидзе называют коррупцию и судебные решения, принятые в пользу правящей партии страны "Грузинской мечты", а также сомнительные назначения судей.

Британское правительство подозревает судей в причастности к коррупционным схемам, а также политизированному управлению судебной системой.

Напомним, в декабре Британия и США объявили санкции против министра внутренних дел Грузии и других представителей силовых структур.