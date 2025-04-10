ЗМІ оприлюднили відео страти росіянами українських військових, МЗС каже: воєнний злочин

Associated Press опублікували відео розстрілу чотирьох українських військовополонених поблизу села П’ятихатки Запорізької області. Міністерство закордонних справ України назвало страту прикладом воєнного злочину та наголосило, що розстріли полонених стали системною практикою російської армії.

Джерело: Associated Press, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий

Деталі: На відео українські військовополонені виходять з напівзруйнованого будинку під прицілом російських автоматів. Один із них підняв руки вгору на знак здачі. Усі четверо лягли обличчям вниз на весняну траву.

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Цю сцену зафіксували два дрони – український і російський – які знімали з великої висоти над селом П’ятихатки на півдні України. Журналісти Associated Press отримали доступ до обох відео.

Однак журналісти зазначають, що записи демонструють різні версії подій.

Кадри з українського дрона, надані AP європейськими військовими джерелами, показують, як російські військові з розпізнавальними знаками відкривають вогонь у спину всім чотирьом українцям.

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Ролло Коллінз із Центру інформаційної стійкості (Лондон), який переглянув відео на прохання AP, прокоментував:

"Серед усіх страт, які ми бачили з кінця 2023 року, це один із найочевидніших випадків. Це не типове бойове вбивство – це незаконна дія".

Натомість відео з російського дрона, яке AP виявило на проросійських ресурсах, обривається в момент, коли українці ще живі. Один із російських військових блогерів прокоментував його так:

"В результаті роботи наших хлопців ворог вирішив не вмирати і вийшов з піднятими руками".

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий публічно засудив дії російських військових.

Пряма мова Тихого: "Російські загарбники стратили чотирьох українських військовополонених після їхньої здачі. Такі страти стали системними, але кожна з них шокує своєю жорстокістю.

Це свідчить не лише про те, що ми маємо справу з нелюдами. Це демонструє, що російська армія – зборище дегенератів. Їм бракує елементарної дисципліни, адже дисципліновані армії не розстрілюють полонених – це суперечить самій військовій логіці".

Деталі: Він також наголосив, що ці дії є воєнним злочином, який має бути розслідуваний, зокрема Міжнародним кримінальним судом. Усі причетні мають бути притягнуті до відповідальності.

Пряма мова Тихого: "Ми вдячні AP за бездоганну журналістську роботу, яка показує, як росіяни фабрикують відео, щоб приховати свої злочини. Ми не повинні дозволити їм уникнути покарання".