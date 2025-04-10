СМИ обнародовали видео казни россиянами украинских военных, МИД говорит: военное преступление

Associated Press опубликовали видео расстрела четырех украинских военнопленных вблизи села Пятихатки Запорожской области. Министерство иностранных дел Украины назвало казнь примером военного преступления и подчеркнуло, что расстрелы пленных стали системной практикой российской армии.

Источник: Associated Press, представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий

Детали: На видео украинские военнопленные выходят из полуразрушенного дома под прицелом российских автоматов. Один из них поднял руки вверх в знак сдачи. Все четверо легли лицом вниз на весеннюю траву.

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Эту сцену зафиксировали два дрона – украинский и российский – которые снимали с большой высоты над селом Пятихатки на юге Украины. Журналисты Associated Press получили доступ к обоим видео.

Однако журналисты отмечают, что записи демонстрируют разные версии событий.

Кадры с украинского дрона, предоставленные AP европейскими военными источниками, показывают, как российские военные с опознавательными знаками открывают огонь в спину всем четырем украинцам.

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Ролло Коллинз из Центра информационной устойчивости (Лондон), который просмотрел видео по просьбе AP, прокомментировал:

"Среди всех казней, которые мы видели с конца 2023 года, это один из самых очевидных случаев. Это не типичное боевое убийство - это незаконное действие".

Зато видео с российского дрона, которое AP обнаружило на пророссийских ресурсах, обрывается в момент, когда украинцы еще живы. Один из российских военных блогеров прокомментировал его так:

"В результате работы наших ребят враг решил не умирать и вышел с поднятыми руками".

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий публично осудил действия российских военных.

Прямая речь Тихого: "Российские захватчики казнили четырех украинских военнопленных после их сдачи. Такие казни стали системными, но каждая из них шокирует своей жестокостью.

Это свидетельствует не только о том, что мы имеем дело с извергами. Это демонстрирует, что российская армия – сборище дегенератов. Им не хватает элементарной дисциплины, ведь дисциплинированные армии не расстреливают пленных – это противоречит самой военной логике".

Детали: Он также отметил, что эти действия являются военным преступлением, которое должно быть расследовано, в частности Международным уголовным судом. Все причастные должны быть привлечены к ответственности.

Прямая речь Тихого: "Мы благодарны AP за безупречную журналистскую работу, которая показывает, как россияне фабрикуют видео, чтобы скрыть свои преступления. Мы не должны позволить им избежать наказания".