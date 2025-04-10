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"Коаліція рішучих" озвучила чотири цілі для сил, що будуть в Україні

Тетяна Висоцька, Олександр ШумілінЧетвер, 10 квітня 2025, 17:40
Коаліція рішучих озвучила чотири цілі для сил, що будуть в Україні
Фото: Getty Images

"Коаліція рішучих", яка складається з трьох десятків держав на чолі з Великою Британією та Францією, має чотири основних цілі, які будуть стояти перед майбутніми силами гарантування безпеки України: безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія.

Джерело: заява міністра оборони Британії Джона Гілі на початку засідання "коаліції рішучих" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 10 квітня, передає кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Гілі наголосив, що "коаліція рішучих" прагне встановлення тривалого миру в Україні, зокрема, досягаючи чотирьох цілей: безпека в небі, на морі та на землі та посилення Збройних сил України.

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"Наші плани добре опрацьовані, і ми маємо чіткі цілі для України. По-перше, забезпечити безпечне небо. По-друге, забезпечити безпечне море. По-третє, підтримати мир на землі. І по-четверте, підтримати українські збройні сили, щоб вони стали найсильнішим стримуючим фактором", – наголосив Гілі.

Досягненню цих цілей будуть сприяти "сили гарантування безпеки" (reassurance force) – майбутня військова місія "коаліції рішучих", формат якої ще не узгоджений.

"Наші сили гарантування безпеки для України стануть рішучим і надійним елементом системи безпеки, який забезпечить, що будь-який встановлений в результаті перемовин мир дійсно принесе те, що пообіцяв президент Трамп – тривалий мир для України", – сказав британський міністр оборони. 

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Він наголосив, що на засіданні 10 квітня представники 30 держав-учасниць "коаліції рішучих" обговорять, зокрема, "військове планування" та "сфокусуються на оперативному плануванні коаліції і тому, як нам забезпечити повну готовність до моменту досягнення мирної угоди". 

"30 країн пов'язані простою вірою в те, що мир можливий, і ми повинні бути готові до того, що він настане. Ось чому робота цієї коаліції є життєво важливою. Ми активізуємось. Ми налаштовані серйозно. Ми посилаємо сигнал президенту Путіну, міністру Умєрову та українському народові. Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми будемо стояти з вами в мирі", – підсумував Джон Гілі.

Як повідомлялося, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

4 квітня начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки.

коаліціяЄвропаармія
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