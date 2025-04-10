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Тарифи Трампа проти Китаю: у Білому домі уточнили, що вони становлять вже 145%

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 квітня 2025, 18:40
Тарифи Трампа проти Китаю: у Білому домі уточнили, що вони становлять вже 145%
Фото: "Голос Америки"

У Білому домі уточнили, що сукупні американські тарифи на імпорт з Китаю тепер складають не 125%, а 145%, повідомляє CNBC на основі спілкування з посадовцем з Білого дому.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNBC

Деталі: Повідомляється, що журналісти дослідили укази Трампа і припустили, що сукупна ставка тарифу проти Китаю може бути вищою за 125% – оскільки знайшли ще давніший указ Трампа про тариф 20%, який він запровадив "через фентаніл".

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Співрозмовник у Білому домі підтвердив, що це правильне трактування.

Останнім розпорядженням президент США підвищив тарифи для китайського імпорту з 84% до 125% через те, що Китай вжив контрзаходів. Разом з 20% тарифу "пов’язаного з фентанілом", який Трамп встановив раніше, це 145%.

Передісторія:

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  • 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення. 
  • Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%. 
  • Європейський Союз після рішення президента США про "90-денну паузу" у застосуванні американських тарифів в тому вигляді, як їх анонсували, також відкладає свої контрзаходи – але продовжить підготовку до їхнього потенційного запровадження.

СШАКитайтарифи
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