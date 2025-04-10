Тарифи Трампа проти Китаю: у Білому домі уточнили, що вони становлять вже 145%

У Білому домі уточнили, що сукупні американські тарифи на імпорт з Китаю тепер складають не 125%, а 145%, повідомляє CNBC на основі спілкування з посадовцем з Білого дому.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNBC

Деталі: Повідомляється, що журналісти дослідили укази Трампа і припустили, що сукупна ставка тарифу проти Китаю може бути вищою за 125% – оскільки знайшли ще давніший указ Трампа про тариф 20%, який він запровадив "через фентаніл".

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Співрозмовник у Білому домі підтвердив, що це правильне трактування.

Останнім розпорядженням президент США підвищив тарифи для китайського імпорту з 84% до 125% через те, що Китай вжив контрзаходів. Разом з 20% тарифу "пов’язаного з фентанілом", який Трамп встановив раніше, це 145%.

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