Тарифы Трампа против Китая: в Белом доме уточнили, что они составляют уже 145%

В Белом доме уточнили, что совокупные американские тарифы на импорт из Китая теперь составляют не 125%, а 145%, сообщает CNBC на основе общения с чиновником из Белого дома.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNBC

Детали: Сообщается, что журналисты исследовали указы Трампа и предположили, что совокупная ставка тарифа против Китая может быть выше 125% - поскольку нашли еще более давний указ Трампа о тарифе 20%, который он ввел "из-за фентанила".

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Собеседник в Белом доме подтвердил, что это правильная трактовка.

Последним распоряжением президент США повысил тарифы для китайского импорта с 84% до 125% из-за того, что Китай принял контрмеры. Вместе с 20% тарифа "связанного с фентанилом", который Трамп установил ранее, это 145%.

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