Тарифы Трампа против Китая: в Белом доме уточнили, что они составляют уже 145%
Четверг, 10 апреля 2025, 18:40
В Белом доме уточнили, что совокупные американские тарифы на импорт из Китая теперь составляют не 125%, а 145%, сообщает CNBC на основе общения с чиновником из Белого дома.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNBC
Детали: Сообщается, что журналисты исследовали указы Трампа и предположили, что совокупная ставка тарифа против Китая может быть выше 125% - поскольку нашли еще более давний указ Трампа о тарифе 20%, который он ввел "из-за фентанила".
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Собеседник в Белом доме подтвердил, что это правильная трактовка.
Последним распоряжением президент США повысил тарифы для китайского импорта с 84% до 125% из-за того, что Китай принял контрмеры. Вместе с 20% тарифа "связанного с фентанилом", который Трамп установил ранее, это 145%.
Предыстория:
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- 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.
- Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%.
- Европейский Союз после решения президента США о "90-дневной паузе" в применении американских тарифов в том виде, как их анонсировали, также откладывает свои контрмеры – но продолжит подготовку к их потенциальному введению.