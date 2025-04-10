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Держдеп США підтвердив відставку свого посла в Україні

Олег Павлюк, Степан ГафткоЧетвер, 10 квітня 2025, 21:46
Держдеп США підтвердив відставку свого посла в Україні
Фото: Getty Images

У Державному департаменті США підтвердили відставку Бріджит Брінк з посади посла в Україні, пояснивши її завершенням трирічної каденції в умовах війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар речника відомства, яке наводить телеканал CNN

Деталі: У Держдепі пояснили відставку Брінк з посади посла в Україні тим, що вона перебувала там "протягом трьох років – це тривалий час у зоні бойових дій".

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"І, чесно кажучи, війна триває занадто довго. Справжнє питання полягає в тому, чи готові росіяни та українці зробити все необхідне, щоб закінчити цю війну", – додав представник зовнішньополітичного відомства США.

Нагадаємо:

  • Про можливу відставку посла США в Україні раніше в четвер повідомили кілька ЗМІ з посиланням на джерела.
  • Нагадаємо, Бріджит Брінк почала роботу в Україні наприкінці травня 2022 року.
  • Вона перед тим була заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту, працювала в посольствах США в Сербії, на Кіпрі, в Грузії та Узбекистані.
  • Нещодавно Брінк потрапила під критику Володимира Зеленського після того, як вона не згадала Росію у своєму дописі про російський удар по Кривому Рогу 4 квітня.

СШАУкраїна
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