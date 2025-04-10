Держдеп США підтвердив відставку свого посла в Україні

У Державному департаменті США підтвердили відставку Бріджит Брінк з посади посла в Україні, пояснивши її завершенням трирічної каденції в умовах війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар речника відомства, яке наводить телеканал CNN

Деталі: У Держдепі пояснили відставку Брінк з посади посла в Україні тим, що вона перебувала там "протягом трьох років – це тривалий час у зоні бойових дій".

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"І, чесно кажучи, війна триває занадто довго. Справжнє питання полягає в тому, чи готові росіяни та українці зробити все необхідне, щоб закінчити цю війну", – додав представник зовнішньополітичного відомства США.

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