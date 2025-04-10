Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
Четверг, 10 апреля 2025, 21:46
В Государственном департаменте США подтвердили отставку Бриджит Бринк с должности посла в Украине, объяснив ее завершением трехлетней каденции в условиях войны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий представителя ведомства, которое приводит телеканал CNN
Детали: В Госдепе объяснили отставку Бринк с должности посла в Украине тем, что она находилась там "в течение трех лет – это длительное время в зоне боевых действий".
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"И, честно говоря, война продолжается слишком долго. Настоящий вопрос заключается в том, готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое, чтобы закончить эту войну", – добавил представитель внешнеполитического ведомства США.
Напомним:
- О возможной отставке посла США в Украине ранее в четверг сообщили несколько СМИ со ссылкой на источники.
- Напомним, Бриджит Бринк начала работу в Украине в конце мая 2022 года.
- Она перед тем была заместителем помощника секретаря в Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента, работала в посольствах США в Сербии, на Кипре, в Грузии и Узбекистане.
- Недавно Бринк попала под критику Владимира Зеленского после того, как она не упомянула Россию в своей заметке о российском ударе по Кривому Рогу 4 апреля.