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Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине

Олег Павлюк, Степан ГафткоЧетверг, 10 апреля 2025, 21:46
Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
Фото: Getty Images

В Государственном департаменте США подтвердили отставку Бриджит Бринк с должности посла в Украине, объяснив ее завершением трехлетней каденции в условиях войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий представителя ведомства, которое приводит телеканал CNN

Детали: В Госдепе объяснили отставку Бринк с должности посла в Украине тем, что она находилась там "в течение трех лет – это длительное время в зоне боевых действий".

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"И, честно говоря, война продолжается слишком долго. Настоящий вопрос заключается в том, готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое, чтобы закончить эту войну", – добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

Напомним:

  • О возможной отставке посла США в Украине ранее в четверг сообщили несколько СМИ со ссылкой на источники.
  • Напомним, Бриджит Бринк начала работу в Украине в конце мая 2022 года.
  • Она перед тем была заместителем помощника секретаря в Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента, работала в посольствах США в Сербии, на Кипре, в Грузии и Узбекистане.
  • Недавно Бринк попала под критику Владимира Зеленского после того, как она не упомянула Россию в своей заметке о российском ударе по Кривому Рогу 4 апреля.

СШАУкраина
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