Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине

В Государственном департаменте США подтвердили отставку Бриджит Бринк с должности посла в Украине, объяснив ее завершением трехлетней каденции в условиях войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий представителя ведомства, которое приводит телеканал CNN

Детали: В Госдепе объяснили отставку Бринк с должности посла в Украине тем, что она находилась там "в течение трех лет – это длительное время в зоне боевых действий".

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"И, честно говоря, война продолжается слишком долго. Настоящий вопрос заключается в том, готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое, чтобы закончить эту войну", – добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

Напомним: