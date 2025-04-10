У Трампа розробили план захоплення Гренландії, але не силою – NYT

Адміністрація Дональда Трампа розпочала втілення плану із взяття під контроль Гренландії, в основі якого лежить не силовий сценарій захоплення острова, а робота з суспільною думкою гренландців. План охоплює кілька міністерств, яким надіслали конкретні інструкції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The New York Times

Деталі: За словами співрозмовника NYT, план узяття Гренландії під контроль США обговорювався на кількох засіданнях Ради національної безпеки й охоплює кілька міністерств, яким надіслали конкретні інструкції.

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Згідно з планом, зусилля США будуть спрямовані на переконання 57-тисячного населення острова в тому, що "вони повинні попросити про приєднання до Сполучених Штатів", пише видання.

Серед іншого, у Трампа обговорювали розміщення реклами і кампанії в соцмережах, а серед меседжів США – апеляція до спільної спадщини гренландів та інуїтів, корінного населення Аляски.

Адміністрація Трампа також розглядає можливі фінансові стимули для гренландців – наприклад річні субсидії у 10 тисяч доларів на кожного жителя острова замість 600 мільйонів доларів субсидій, які Данія надає острову щорічно, пише The New York Times.

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"Деякі чиновники Трампа вважають, що ці витрати можуть бути компенсовані новими доходами від видобутку природних ресурсів Гренландії, які охоплюютть рідкісноземельні мінерали, мідь, золото, уран і нафту", – зазначає NYT.

Передісторія:

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема повідомлялось, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

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