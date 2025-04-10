Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

У Трампа розробили план захоплення Гренландії, але не силою – NYT

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 квітня 2025, 22:22
У Трампа розробили план захоплення Гренландії, але не силою – NYT
Фото: Getty Images

Адміністрація Дональда Трампа розпочала втілення плану із взяття під контроль Гренландії, в основі якого лежить не силовий сценарій захоплення острова, а робота з суспільною думкою гренландців. План охоплює кілька міністерств, яким надіслали конкретні інструкції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The New York Times

Деталі: За словами співрозмовника NYT, план узяття Гренландії під контроль США обговорювався на кількох засіданнях Ради національної безпеки й охоплює кілька міністерств, яким надіслали конкретні інструкції.

Реклама:

Згідно з планом, зусилля США будуть спрямовані на переконання 57-тисячного населення острова в тому, що "вони повинні попросити про приєднання до Сполучених Штатів", пише видання.

Серед іншого, у Трампа обговорювали розміщення реклами і кампанії в соцмережах, а серед меседжів США – апеляція до спільної спадщини гренландів та інуїтів, корінного населення Аляски.

Адміністрація Трампа також розглядає можливі фінансові стимули для гренландців – наприклад річні субсидії у 10 тисяч доларів на кожного жителя острова замість 600 мільйонів доларів субсидій, які Данія надає острову щорічно, пише The New York Times.

РЕКЛАМА:

"Деякі чиновники Трампа вважають, що ці витрати можуть бути компенсовані новими доходами від видобутку природних ресурсів Гренландії, які охоплюютть рідкісноземельні мінерали, мідь, золото, уран і нафту", – зазначає NYT.

Передісторія:

Читайте більше про теяк Данія реагує на погрози Трампа забрати Гренландію

ГренландіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоВорожа атака БпЛА на Дніпро: зросла кількість постраждалих, серед них – четверо дітей
Трамп ще на рік продовжив заборону на вхід суден РФ до портів США
Суд перегляне "м'який" вирок ексголові Броварської РДА за п'яний наїзд на 4 пішоходів
"Мене аж знудило": Politico розповіло, як у Європі відреагували на сварку Зеленського з Трампом
доповненоЕксзаступнику Єрмака оголосили нову підозру
відео"Один репортаж – один удар": у Генштабі пояснили свій відеоролик про інформаційну безпеку
Усі новини...
Гренландія
"Погана ідея": більше 60% американців проти зазіхань Трампа на Канаду та Гренландію
Держсек США заперечує, що Трамп хотів силою забрати Гренландію
Останні новини
04:36
NYT: Трамп відхилив ідею ізраїльського удару по ядерних об'єктах Ірану
03:48
На Донеччині залишаються понад 280 тисяч цивільних – ОВА
02:50
Ворог просунувся біля двох населених пунктів Донеччини – DeepState
01:58
фото, відеоВорожа атака БпЛА на Дніпро: зросла кількість постраждалих, серед них – четверо дітей
01:16
оновленоУ Сумах пролунали вибухи – ЗМІ
00:48
Галущенко: Маємо спільний зі США інтерес повернути ЗАЕС під контроль України
00:06
Литва обмежила рух на єдиних відкритих КПП на кордоні з Білоруссю
23:57
Новини економіки 16 квітня: "суттєвий прогрес" щодо угоди про надра, вартість великоднього кошика
23:52
На фронті від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення – Генштаб  
23:39
оновленоУ Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж: двоє людей загинули, 16 постраждалих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: