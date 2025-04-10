У Трампа разработали план захвата Гренландии, но не силой – NYT

Администрация Дональда Трампа начала воплощение плана по взятию под контроль Гренландии, в основе которого лежит не силовой сценарий захвата острова, а работа с общественным мнением гренландцев. План охватывает несколько министерств, которым прислали конкретные инструкции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию The New York Times

Детали: По словам собеседника NYT, план взятия Гренландии под контроль США обсуждался на нескольких заседаниях Совета национальной безопасности и охватывает несколько министерств, которым прислали конкретные инструкции.

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Согласно плану, усилия США будут направлены на убеждение 57-тысячного населения острова в том, что "они должны попросить о присоединении к Соединенным Штатам", пишет издание.

Среди прочего, у Трампа обсуждали размещение рекламы и кампании в соцсетях, а среди месседжей США – апелляция к общему наследию гренландцев и инуитов, коренного населения Аляски.

Администрация Трампа также рассматривает возможные финансовые стимулы для гренландцев – например годовые субсидии в 10 тысяч долларов на каждого жителя острова вместо 600 миллионов долларов субсидий, которые Дания предоставляет острову ежегодно, пишет The New York Times.

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"Некоторые чиновники Трампа считают, что эти расходы могут быть компенсированы новыми доходами от добычи природных ресурсов Гренландии, которые охватывают редкоземельные минералы, медь, золото, уран и нефть", – отмечает NYT.

Предыстория:

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии. В частности сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

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