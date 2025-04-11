У Нью-Йорку гелікоптер впав у річку Гудзон, є загиблі
У Нью-Йорку гелікоптер впав у річку Гудзон неподалік від Мангеттена, за даними офіційних осіб, загинули 6 людей.
Джерело: The Associated Press, ABC News, CNN
Деталі: Представник пожежної служби повідомив Associated Press, що на борту перебувало шестеро людей, і всі вони загинули.
Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt pic.twitter.com/Iz92x4aVjj— ABC News (@ABC) April 10, 2025
За даними правоохоронних органів, на борту гелікоптера знаходилися пілот, двоє дорослих і троє дітей. Члени сім'ї були туристами з Іспанії.
Гелікоптер перебував у повітрі над Мангеттеном близько 15 хвилин перед катастрофою. На відео видно, як вертоліт падає у воду без хвостового гвинта і без лопасті несучого гвинта.
Як повідляє CNN, траєкторія польоту показує, що гелікоптер злетів з нижнього Манхеттена і зробив коло біля Статуї Свободи, а потім піднявся вгору по річці Гудзон до мосту Джорджа Вашингтона на висоті близько 1000 футів. Після цього він повернув на південь і врешті-решт впав у воду біля Нью-Джерсі.