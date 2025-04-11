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У Нью-Йорку гелікоптер впав у річку Гудзон, є загиблі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 квітня 2025, 00:04
У Нью-Йорку гелікоптер впав у річку Гудзон, є загиблі
Фото: скриншот з відео

У Нью-Йорку гелікоптер впав у річку Гудзон неподалік від Мангеттена, за даними офіційних осіб, загинули 6 людей.

Джерело: The Associated PressABC News, CNN

Деталі: Представник пожежної служби повідомив Associated Press, що на борту перебувало шестеро людей, і всі вони загинули.

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За даними правоохоронних органів, на борту гелікоптера знаходилися пілот, двоє дорослих і троє дітей. Члени сім'ї були туристами з Іспанії.

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Гелікоптер перебував у повітрі над Мангеттеном близько 15 хвилин перед катастрофою. На відео видно, як вертоліт падає у воду без хвостового гвинта і без лопасті несучого гвинта.

Як повідляє CNN, траєкторія польоту показує, що гелікоптер злетів з нижнього Манхеттена і зробив коло біля Статуї Свободи, а потім піднявся вгору по річці Гудзон до мосту Джорджа Вашингтона на висоті близько 1000 футів. Після цього він повернув на південь і врешті-решт впав у воду біля Нью-Джерсі.

СШАнадзвичайна подія
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