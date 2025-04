У Нью-Йорку гелікоптер впав у річку Гудзон, є загиблі

У Нью-Йорку гелікоптер впав у річку Гудзон неподалік від Мангеттена, за даними офіційних осіб, загинули 6 людей.

Джерело: The Associated Press, ABC News, CNN

Деталі: Представник пожежної служби повідомив Associated Press, що на борту перебувало шестеро людей, і всі вони загинули.

