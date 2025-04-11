В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон, есть погибшие

В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон неподалеку от Манхэттена, по данным официальных лиц, погибли 6 человек.

Источник: The Associated Press, ABC News, CNN

Детали: Представитель пожарной службы сообщил Associated Press, что на борту находилось шесть человек, и все они погибли.

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Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt pic.twitter.com/Iz92x4aVjj — ABC News (@ABC) April 10, 2025

По данным правоохранительных органов, на борту вертолета находились пилот, двое взрослых и трое детей. Члены семьи были туристами из Испании.

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Вертолет находился в воздухе над Манхэттеном около 15 минут перед катастрофой. На видео видно, как вертолет падает в воду без хвостового винта и без лопасти несущего винта.

Как сообщает CNN, траектория полета показывает, что вертолет взлетел с нижнего Манхэттена и сделал круг возле Статуи Свободы, а затем поднялся вверх по реке Гудзон до моста Джорджа Вашингтона на высоте около 1000 футов. После этого он повернул на юг и в конце концов упал в воду возле Нью-Джерси.