В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон, есть погибшие

В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон неподалеку от Манхэттена, по данным официальных лиц, погибли 6 человек.

Источник: The Associated Press, ABC News, CNN

Детали: Представитель пожарной службы сообщил Associated Press, что на борту находилось шесть человек, и все они погибли.

Реклама:

Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt pic.twitter.com/Iz92x4aVjj