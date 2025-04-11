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Путіна не судитимуть за воєнні злочини, поки він залишається президентом – Euronews

Іван Д'яконовП'ятниця, 11 квітня 2025, 04:55
Путіна не судитимуть за воєнні злочини, поки він залишається президентом – Euronews
Фото: Getty Images

Спеціальний трибунал Ради Європи щодо злочину агресії Росії проти України не судитиме правителя Росії Володимира Путіна доти, доки він перебуває на посаді президента.

Джерело: Euronews з посиланням на двох неназваних європейських чиновників 

Деталі: Спеціальний трибунал, який планують створити західні країни у Гаазі (Нідерланди) на базі Ради Європи для розслідування злочину агресії проти України, не зможе судити Володимира Путіна, доки він перебуває на посаді президента Російської Федерації.

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"Поки Путін залишається президентом, трибунал не зможе розпочати навіть заочне слухання його справи. Такий процес можливий лише після того, як він покине свою посаду", – повідомив один із європейських чиновників.

За інформацією джерел Euronews, такий самий імунітет поширюватиметься на прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Дослівно: "Судовий розгляд щодо цих високопосадовців може відбутися лише за умови їхньої фізичної присутності в залі суду. Це малоймовірно, оскільки Росія не визнає вторгнення в Україну злочином і категорично відмовляється від співпраці із західними партнерами".

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Більше про плани створення трибуналу читайте в інтерв’ю генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе: Трибунал за злочин агресії створять у 2025 році, від Трампа немає негативних сигналів.

Передісторія: 

трибуналПутінРосія
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