Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом – Euronews
Специальный трибунал Совета Европы по преступлению агрессии России против Украины не будет судить правителя России Владимира Путина до тех пор, пока он находится на посту президента.
Источник: Euronews со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников
Детали: Специальный трибунал, который планируют создать западные страны в Гааге (Нидерланды) на базе Совета Европы для расследования преступления агрессии против Украины, не сможет судить Владимира Путина, пока он находится на посту президента Российской Федерации.
"Пока Путин остается президентом, трибунал не сможет начать даже заочное слушание его дела. Такой процесс возможен только после того, как он покинет свой пост", – сообщил один из европейских чиновников.
По информации источников Euronews, такой же иммунитет будет распространяться на премьер-министра России Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Дословно: "Судебное разбирательство в отношении этих высокопоставленных чиновников может состояться только при условии их физического присутствия в зале суда. Это маловероятно, поскольку Россия не признает вторжение в Украину преступлением и категорически отказывается от сотрудничества с западными партнерами".
Больше о планах создания трибунала читайте в интервью генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе: Трибунал за преступление агрессии создадут в 2025 году, от Трампа нет негативных сигналов.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что группа государств (Core Group) по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины завершила подготовку технических и юридических документов для его запуска на базе Совета Европы.
- Между тем в Гааге в конце марта прошло первое заседание Межправительственного переговорного комитета по международному договору по созданию Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины.