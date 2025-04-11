Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом – Euronews

Специальный трибунал Совета Европы по преступлению агрессии России против Украины не будет судить правителя России Владимира Путина до тех пор, пока он находится на посту президента.

Источник: Euronews со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников

Детали: Специальный трибунал, который планируют создать западные страны в Гааге (Нидерланды) на базе Совета Европы для расследования преступления агрессии против Украины, не сможет судить Владимира Путина, пока он находится на посту президента Российской Федерации.

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"Пока Путин остается президентом, трибунал не сможет начать даже заочное слушание его дела. Такой процесс возможен только после того, как он покинет свой пост", – сообщил один из европейских чиновников.

По информации источников Euronews, такой же иммунитет будет распространяться на премьер-министра России Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Дословно: "Судебное разбирательство в отношении этих высокопоставленных чиновников может состояться только при условии их физического присутствия в зале суда. Это маловероятно, поскольку Россия не признает вторжение в Украину преступлением и категорически отказывается от сотрудничества с западными партнерами".

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Больше о планах создания трибунала читайте в интервью генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе: Трибунал за преступление агрессии создадут в 2025 году, от Трампа нет негативных сигналов.

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