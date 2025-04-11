У Дніпрі агентка ФСБ шпигувала за потягами ЗСУ через камеру в шпаківні – СБУ
У Дніпрі Служба безпеки України затримала 46-річну російську агентку, яка шпигувала за військовими ешелонами, встановивши камеру в муляжі шпаківні, також вона коригування удари по місту.
Дослівно СБУ: "Як встановило розслідування, щоб відслідковувати рух потягів ЗСУ у напрямку фронту, зловмисниця обладнала "відеопастку" навпроти залізничної колії. Для цього розмістила на дереві муляж шпаківні, в якій заховала камеру з додатковим акумулятором".
Деталі: За інформацією правоохоронців, російська агентка, 46-річна мешканка Дніпра, за допомогою замаскованої камери стежила за рухом військових ешелонів та коригувала удари по місту.
Співробітники СБУ своєчасно викрили її та затримали, задокументувавши її злочини. Окрім шпигування за потягами ЗСУ, вона також намагалася передавати окупантам координати мобільних груп ППО.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, зловмисницю взяли під варту без права внесення застави. Їх оголосили про підозру у держзраді. Жінці загрожує довічне ув'язнення.