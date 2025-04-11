У Дніпрі агентка ФСБ шпигувала за потягами ЗСУ через камеру в шпаківні – СБУ

У Дніпрі Служба безпеки України затримала 46-річну російську агентку, яка шпигувала за військовими ешелонами, встановивши камеру в муляжі шпаківні, також вона коригування удари по місту.

Джерело: СБУ, ОГП

Дослівно СБУ: "Як встановило розслідування, щоб відслідковувати рух потягів ЗСУ у напрямку фронту, зловмисниця обладнала "відеопастку" навпроти залізничної колії. Для цього розмістила на дереві муляж шпаківні, в якій заховала камеру з додатковим акумулятором".

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Деталі: За інформацією правоохоронців, російська агентка, 46-річна мешканка Дніпра, за допомогою замаскованої камери стежила за рухом військових ешелонів та коригувала удари по місту.

Фото: СБУ

Співробітники СБУ своєчасно викрили її та затримали, задокументувавши її злочини. Окрім шпигування за потягами ЗСУ, вона також намагалася передавати окупантам координати мобільних груп ППО.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, зловмисницю взяли під варту без права внесення застави. Їх оголосили про підозру у держзраді. Жінці загрожує довічне ув'язнення.