В Днепре агент ФСБ шпионила за поездами ВСУ через камеру в скворечнике – СБУ

В Днепре Служба безопасности Украины задержала 46-летнюю российскую агентку, которая шпионила за военными эшелонами, установив камеру в муляже скворечника, также она корректировала удары по городу.

Источник: СБУ, ОГП

Дословно СБУ: "Как установило расследование, чтобы отслеживать движение поездов ВСУ в направлении фронта, злоумышленница оборудовала "видеоловушку" напротив железнодорожного пути. Для этого разместила на дереве муляж скворечника, в котором спрятала камеру с дополнительным аккумулятором".

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Детали: По информации правоохранителей, российский агент, 46-летняя жительница Днепра, с помощью замаскированной камеры следила за движением военных эшелонов и корректировала удары по городу.

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее и задержали, задокументировав ее преступления. Кроме шпионажа за поездами ВСУ, она также пыталась передавать оккупантам координаты мобильных групп ПВО.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, злоумышленницу взяли под стражу без права внесения залога. Им объявили о подозрении в госизмене. Женщине грозит пожизненное заключение.