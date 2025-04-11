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В Днепре агент ФСБ шпионила за поездами ВСУ через камеру в скворечнике – СБУ

Степан ГафткоПятница, 11 апреля 2025, 10:47
В Днепре агент ФСБ шпионила за поездами ВСУ через камеру в скворечнике – СБУ
Фото: СБУ

В Днепре Служба безопасности Украины задержала 46-летнюю российскую агентку, которая шпионила за военными эшелонами, установив камеру в муляже скворечника, также она корректировала удары по городу.

Источник: СБУ, ОГП

Дословно СБУ: "Как установило расследование, чтобы отслеживать движение поездов ВСУ в направлении фронта, злоумышленница оборудовала "видеоловушку" напротив железнодорожного пути. Для этого разместила на дереве муляж скворечника, в котором спрятала камеру с дополнительным аккумулятором". 

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Детали: По информации правоохранителей, российский агент, 46-летняя жительница Днепра, с помощью замаскированной камеры следила за движением военных эшелонов и корректировала удары по городу. 

 
Фото: СБУ

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее и задержали, задокументировав ее преступления. Кроме шпионажа за поездами ВСУ, она также пыталась передавать оккупантам координаты мобильных групп ПВО.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, злоумышленницу взяли под стражу без права внесения залога. Им объявили о подозрении в госизмене. Женщине грозит пожизненное заключение. 

СБУОфис генпрокурорадиверсантыДнепр
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