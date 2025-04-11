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За добу росіяни випустили по Україні 39 "Шахедів" та інших БпЛА. Вдалося збити 24

Олександр ШумілінП'ятниця, 11 квітня 2025, 11:03
За добу росіяни випустили по Україні 39 Шахедів та інших БпЛА. Вдалося збити 24
Фото: ПС

За добу станом на 9 ранку 11 квітня росіяни атакували Україну 39-ма "Шахедами", а також завдав удару балістичною ракетою по місту Дніпро.

Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Протягом поточної та за минулу добу (із 09.00 10 квітня по 09.00 11 квітня) противник атакував балістичною ракетою (по м. Дніпро) із Ростовської обл. та 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ".

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"Станом на 09.00 підтверджено збиття 24 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків)".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина.

Передісторія:

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Шахед
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