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РФ вдарила ракетою по Дніпру: зайнялася масштабна пожежа, є загиблий і поранені

Олександр Шумілін, Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 квітня 2025, 21:40
РФ вдарила ракетою по Дніпру: зайнялася масштабна пожежа, є загиблий і поранені
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

Росія завдала ракетного удару по Дніпру, в результаті чого загинув 42-річний чоловік. За останніми даними, 8 людей постраждали.

Джерело: повідомлення керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака МВС, Дніпропетровська облпрокуратура

Пряма мова: "Ворог атакував місто ракетою. На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту. Попередньо, троє постраждалих. Всі деталі з'ясовуємо".

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Деталі: Пізніше Лисак повідомив, що через ракетний удар загинув 42-річний чоловік.

 
 

О 16:04 Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль біля Дніпра. 

О 18.20 Лисак повідомив, що наразі відомо про 5 поранених, всі вони госпіталізовані. Жінка 55 років у важкому стані. Решта – у стані середньої тяжкостіРятувальники продовжують приборкувати пожежу, що виникла на інфраструктурному об'єкті.

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О 19.55 в МВС повідомили, що унаслідок російського ракетного удару по місту Дніпро кількість поранених зросла до 6.

Виникла пожежа на інфраструктурному обʼєкті. Наразі пожежа локалізована. Роботи тривають.

О 21.07 Лиск повідомив, що за оновленою інформацією, у Дніпрі 8 постраждалих. Троє людей на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані.

Дніпро
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