100 тисяч снарядів і 4 IRIS-T – Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні

Новий пакет допомоги України від Німеччини включатиме чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T та 100 тисяч артилерійських боєприпасів, повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Деталі: Таку заяву Пісторіус зробив у кулуарах засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі.

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До пакета також увійдуть 15 бойових танків Leopard 1 і розвідувальні безпілотники.

Крім того, Пісторіус розповів про перспективи придбання в наступні роки нових систем IRIS-T і про постачання 1100 додаткових радарів наземного спостереження.

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