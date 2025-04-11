100 тисяч снарядів і 4 IRIS-T – Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні
П'ятниця, 11 квітня 2025, 11:14
Новий пакет допомоги України від Німеччини включатиме чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T та 100 тисяч артилерійських боєприпасів, повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на n-tv
Деталі: Таку заяву Пісторіус зробив у кулуарах засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі.
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До пакета також увійдуть 15 бойових танків Leopard 1 і розвідувальні безпілотники.
Крім того, Пісторіус розповів про перспективи придбання в наступні роки нових систем IRIS-T і про постачання 1100 додаткових радарів наземного спостереження.
Передісторія:
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- 11 квітня в Брюсселі під головуванням Великої Британії та Німеччини проходить Засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
- Попереднє засідання – перше після зміни адміністрації США – також відбулося у Брюсселі 12 лютого, його очолювала Велика Британія.
- На тому "Рамштайні" міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО можливим підсумком мирного врегулювання війни.
- Попередні зустрічі "Рамштайну" за адміністрації Джо Байдена проходили під головуванням США.