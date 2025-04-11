100 тысяч снарядов и 4 IRIS-T – Германия анонсировала новый пакет помощи Украине

Новый пакет помощи Украине от Германии будет включать четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T и 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: Такое заявление Писториус сделал в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

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В пакет также войдут 15 боевых танков Leopard 1 и разведывательные беспилотники.

Кроме того, Писториус рассказал о перспективах приобретения в последующие годы новых систем IRIS-T и о поставке 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения.

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