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100 тысяч снарядов и 4 IRIS-T – Германия анонсировала новый пакет помощи Украине

Ирина Кутелева, Ирина БалачукПятница, 11 апреля 2025, 11:14
100 тысяч снарядов и 4 IRIS-T – Германия анонсировала новый пакет помощи Украине
IRIS-T. Фото bundeswehr.de

Новый пакет помощи Украине от Германии будет включать четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T и 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: Такое заявление Писториус сделал в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

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В пакет также войдут 15 боевых танков Leopard 1 и разведывательные беспилотники.

Кроме того, Писториус рассказал о перспективах приобретения в последующие годы новых систем IRIS-T и о поставке 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения.

Предыстория:

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  • 11 апреля в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии проходит заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
  • Предыдущее заседание – первое после смены администрации США – также состоялось в Брюсселе 12 февраля и было возглавлено Великобританией.
  • На том "Рамштайне" министр обороны США Пит Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО возможным итогом мирного урегулирования войны.
  • Предыдущие встречи "Рамштайна" при администрации Джо Байдена проходили под председательством США.

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