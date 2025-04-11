100 тысяч снарядов и 4 IRIS-T – Германия анонсировала новый пакет помощи Украине
Пятница, 11 апреля 2025, 11:14
Новый пакет помощи Украине от Германии будет включать четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T и 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv
Детали: Такое заявление Писториус сделал в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.
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В пакет также войдут 15 боевых танков Leopard 1 и разведывательные беспилотники.
Кроме того, Писториус рассказал о перспективах приобретения в последующие годы новых систем IRIS-T и о поставке 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения.
Предыстория:
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- 11 апреля в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии проходит заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
- Предыдущее заседание – первое после смены администрации США – также состоялось в Брюсселе 12 февраля и было возглавлено Великобританией.
- На том "Рамштайне" министр обороны США Пит Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО возможным итогом мирного урегулирования войны.
- Предыдущие встречи "Рамштайна" при администрации Джо Байдена проходили под председательством США.