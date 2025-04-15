Трамп пригрозив Ірану ударами через затягування ядерної угоди та розробку зброї – ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 14 квітня заявив, що Іран навмисно затягує укладання нової ядерної угоди, і пригрозив йому можливими військовими ударами у відповідь на розробку зброї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN та Reuters

Пряма мова: "Іран досить близький до того, щоб мати ядерну зброю, тому переговори повинні йти швидко. І якщо нам доведеться зробити щось дуже жорстке, ми це зробимо".

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Деталі: У спілкування з журналістами у Білому домі 14 квітня Трамп припустив, що Іран затягує процес і "водить нас (США – ред.) за носа", адже наступний раунд переговорів щодо ядерної програми запланований лише на суботу, а це, на його думку, надто пізно.

Президент США також наголосив, що Іран має відмовитися від ідеї володіти ядерною зброєю, оскільки це для нього неприпустимо.

Відповідаючи на запитання, чи передбачають варіанти відповіді США військовий удар по ядерних об'єктах Тегерана, Трамп відповів: "Звичайно, так", передає Reuters.

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