Трамп пригрозив Ірану ударами через затягування ядерної угоди та розробку зброї – ЗМІ
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 14 квітня заявив, що Іран навмисно затягує укладання нової ядерної угоди, і пригрозив йому можливими військовими ударами у відповідь на розробку зброї.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN та Reuters
Пряма мова: "Іран досить близький до того, щоб мати ядерну зброю, тому переговори повинні йти швидко. І якщо нам доведеться зробити щось дуже жорстке, ми це зробимо".
Деталі: У спілкування з журналістами у Білому домі 14 квітня Трамп припустив, що Іран затягує процес і "водить нас (США – ред.) за носа", адже наступний раунд переговорів щодо ядерної програми запланований лише на суботу, а це, на його думку, надто пізно.
Президент США також наголосив, що Іран має відмовитися від ідеї володіти ядерною зброєю, оскільки це для нього неприпустимо.
Відповідаючи на запитання, чи передбачають варіанти відповіді США військовий удар по ядерних об'єктах Тегерана, Трамп відповів: "Звичайно, так", передає Reuters.
Нагадаємо:
- Першу зустріч щодо іранської ядерної програми 12 квітня в Омані очолювали посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.
- Обидві сторони – і Іран, і США – схарактеризувати першу зустріч в оманській столиці як конструктивну. Непрямі переговори заплановано продовжити на цих вихідних в Італії.
- Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.