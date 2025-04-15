Трамп пригрозил Ирану ударами из-за затягивания ядерной сделки и разработки оружия – СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 14 апреля заявил, что Иран намеренно затягивает заключение новой ядерной сделки, и пригрозил ему возможными военными ударами в ответ на разработку оружия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN и Reuters

Прямая речь: "Иран достаточно близок к тому, чтобы иметь ядерное оружие, поэтому переговоры должны идти быстро. И если нам придется сделать что-то очень жесткое, мы это сделаем".

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Детали: Трамп предположил, что Иран затягивает процесс и "водит нас (США – ред.) за нос", ведь следующий раунд переговоров по ядерной программе запланирован только на субботу, а это, по его мнению, слишком поздно.

Президент США также подчеркнул, что Иран должен отказаться от идеи обладать ядерным оружием, поскольку это для него недопустимо.

Отвечая на вопрос, предусматривают ли варианты ответа США военный удар по ядерным объектам Тегерана, Трамп ответил: "Конечно, да", передает Reuters.

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Напомним: