Гарвард може втратити $9 млрд фінансування через відмову виконати вимоги адміністрації Трампа

Гарвардський університет відмовився виконувати вимоги адміністрації Дональда Трампа щодо посиленого державного контролю за університетом, назвавши їх незаконними і неконституційними. Адміністрація переглядає фінансування Гарварду і його філій на суму майже 9 мільярдів доларів.

Джерело: The Washington Post

Деталі: У понеділок, 14 квітня, Гарвардський університет офіційно відхилив вимоги адміністрації Трампа щодо запровадження жорсткого державного нагляду та радикальних змін в управлінні закладом. Університет назвав ці вимоги такими, що порушують Першу поправку до Конституції США, перевищують повноваження уряду відповідно до Закону про громадянські права та загрожують автономії приватної установи.

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"Жоден уряд – незалежно від того, яка партія перебуває при владі – не повинен диктувати приватним університетам, чого вони можуть навчати, кого зараховувати й наймати, а також які напрями навчання й дослідження вони можуть проводити", – написав президент Гарварду Алан Гарбер у листі до університетської спільноти.

П’ятисторінковий документ уряду, отриманий Гарвардом, містив низку вимог, зокрема:

призначення федерального нагляду за університетом щонайменше до 2028 року;

аудит системи прийому іноземних студентів;

закриття всіх програм і політик із різноманіття, рівності та інклюзії (DEI);

проведення зовнішнього аудиту щодо "ідеологічного розмаїття" в університеті.

"Університет не поступиться своєю незалежністю і не відмовиться від своїх конституційних прав", – заявив Гарбер.

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Адвокати, які представляють Гарвард, у відповіді адміністрації Трампа наголосили, що за останні 15 місяців університет уже здійснив низку змін: запровадив дисциплінарні заходи щодо порушників, посилив програми сприяння ідеологічному розмаїттю та підвищив рівень безпеки.

Гарвард став першим елітним вишем, який відкрито відмовився виконувати вимоги адміністрації.

Минулого місяця федеральний уряд скоротив фінансування Колумбійському університету на 400 мільйонів доларів, включно з сотнями дослідницьких грантів. На відміну від Гарварду, представники Колумбійського університету повідомили, що "ведуть активний діалог" з адміністрацією, намагаючись повернути ці кошти.

Рішення Колумбійського університету про переговори з урядом викликало критику з боку низки організацій. Американська асоціація професорів університетів та Американська федерація вчителів спільно подали позов, стверджуючи, що адміністрація порушила Першу поправку та закон про громадянські права, скасувавши фінансування досліджень в односторонньому порядку.

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