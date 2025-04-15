Гарвард может потерять $9 млрд финансирования из-за отказа выполнить требования администрации Трампа

Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации Дональда Трампа по усиленному государственному контролю за университетом, назвав их незаконными и неконституционными. Администрация пересматривает финансирование Гарварда и его филиалов на сумму почти 9 миллиардов долларов.

Источник: The Washington Post

Детали: В понедельник, 14 апреля, Гарвардский университет официально отклонил требования администрации Трампа о введении жесткого государственного надзора и радикальных изменений в управлении заведением. Университет назвал эти требования нарушающими Первую поправку к Конституции США, превышающими полномочия правительства в соответствии с Законом о гражданских правах и угрожающими автономии частного учреждения.

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"Ни одно правительство – независимо от того, какая партия находится у власти – не должно диктовать частным университетам, чему они могут обучать, кого зачислять и нанимать, а также какие направления обучения и исследования они могут проводить", – написал президент Гарварда Алан Гарбер в письме к университетскому сообществу.

Пятистраничный документ правительства, полученный Гарвардом, содержал ряд требований, в частности:

назначение федерального надзора за университетом как минимум до 2028 года;

аудит системы приема иностранных студентов;

закрытие всех программ и политик по многообразию, равенству и инклюзии (DEI);

проведение внешнего аудита относительно "идеологического разнообразия" в университете.

"Университет не поступится своей независимостью и не откажется от своих конституционных прав", – заявил Гарбер.

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Адвокаты, представляющие Гарвард, в ответе администрации Трампа отметили, что за последние 15 месяцев университет уже осуществил ряд изменений: ввел дисциплинарные меры в отношении нарушителей, усилил программы содействия идеологическому разнообразию и повысил уровень безопасности.

Гарвард стал первым элитным вузом, который открыто отказался выполнять требования администрации.

В прошлом месяце федеральное правительство сократило финансирование Колумбийскому университету на 400 миллионов долларов, включая сотни исследовательских грантов. В отличие от Гарварда, представители Колумбийского университета сообщили, что "ведут активный диалог" с администрацией, пытаясь вернуть эти средства.

Решение Колумбийского университета о переговорах с правительством вызвало критику со стороны ряда организаций. Американская ассоциация профессоров университетов и Американская федерация учителей совместно подали иск, утверждая, что администрация нарушила Первую поправку и закон о гражданских правах, отменив финансирование исследований в одностороннем порядке.

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