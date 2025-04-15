FT: Єврокомісія остерігається шпигунства США і видає співробітникам одноразові гаджети

Європейська комісія, побоюючись можливого шпигунства з боку Вашингтона, почала видавати одноразові телефони й прості ноутбуки співробітникам, які їдуть до Сполучених Штатів, чи працюють там.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал Financial Times

Пряма мова одного з посадовців, знайомого з ситуацією: "Вони (в Єврокомісії – ред.) стурбовані тим, що США можуть проникнути в системи комісії".

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Деталі: Четверо поінформованих джерел повідомили Financial Times, що членам Єврокомісії та високопосадовцям, які наступного тижня вирушають на весняні збори МВФ і Світового банку, нещодавно надали нові інструкції щодо заходів безпеки.

За їхніми словами, ці правила нагадують протоколи, які застосовують під час поїздок до Китаю чи України, де звичайну електроніку заборонено брати через ризики стеження з боку російських або китайських спецслужб.

Європейські чиновники дедалі більше сприймають Сполучені Штати як потенційне джерело ризику для безпеки, що відображає помітне охолодження у відносинах між Брюсселем і Вашингтоном після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні.

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У Єврокомісії підтвердили, що нещодавно переглянули протоколи безпеки, однак утримались від розкриття деталей. За словами представників, у процесі розробки нових вказівок брала участь і зовнішньополітична служба ЄС, як це зазвичай відбувається у подібних випадках.

Нові правила, що стосуються поїздок до США, містять чіткі інструкції для працівників – зокрема, вимикати телефони на кордоні та зберігати їх у спеціальних захисних чохлах, аби уникнути несанкціонованого доступу у разі втрати нагляду.

Окреме занепокоєння викликає американська практика, яка дозволяє прикордонникам вилучати персональні пристрої – смартфони та ноутбуки – й перевіряти їхній вміст без попереднього дозволу власника.

На тлі цього Брюссель і Вашингтон продовжують чутливі переговори з низки стратегічних тем, де обидві сторони могли б бути зацікавлені у зборі конфіденційної інформації.

З 21 по 26 квітня троє єврокомісарів перебуватимуть у Вашингтоні на щорічних зустрічах МВФ та Світового банку.

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