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FT: Еврокомиссия опасается шпионажа США и выдает сотрудникам одноразовые гаджеты

Кристина Бондарева, Степан ГафткоВторник, 15 апреля 2025, 04:25
FT: Еврокомиссия опасается шпионажа США и выдает сотрудникам одноразовые гаджеты
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейская комиссия, опасаясь возможного шпионажа со стороны Вашингтона, начала выдавать одноразовые телефоны и простые ноутбуки сотрудникам, которые едут в Соединенные Штаты, или работают там.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Financial Times

Прямая речь одного из чиновников, знакомого с ситуацией: "Они (в Еврокомиссии – ред.) обеспокоены тем, что США могут проникнуть в системы комиссии".

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Детали: Четверо информированных источников сообщили Financial Times, что членам Еврокомиссии и чиновникам, которые на следующей неделе отправляются на весеннее собрание МВФ и Всемирного банка, недавно предоставили новые инструкции по мерам безопасности.

По их словам, эти правила напоминают протоколы, которые применяют во время поездок в Китай или Украину, где обычную электронику запрещено брать из-за рисков слежки со стороны российских или китайских спецслужб.

Европейские чиновники все больше воспринимают Соединенные Штаты как потенциальный источник риска для безопасности, что отражает заметное охлаждение в отношениях между Брюсселем и Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе.

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В Еврокомиссии подтвердили, что недавно пересмотрели протоколы безопасности, однако воздержались от раскрытия деталей. По словам представителей, в процессе разработки новых указаний участвовала и внешнеполитическая служба ЕС, как это обычно происходит в подобных случаях.

Новые правила, касающиеся поездок в США, содержат четкие инструкции для работников – в частности, выключать телефоны на границе и хранить их в специальных защитных чехлах, чтобы избежать несанкционированного доступа в случае потери надзора.

Отдельное беспокойство вызывает американская практика, которая позволяет пограничникам изымать персональные устройства – смартфоны и ноутбуки – и проверять их содержимое без предварительного разрешения владельца.

На фоне этого Брюссель и Вашингтон продолжают чувствительные переговоры по ряду стратегических тем, где обе стороны могли бы быть заинтересованы в сборе конфиденциальной информации. 

С 21 по 26 апреля трое еврокомиссаров будут находиться в Вашингтоне на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка.

Напомним:

ЕвропашпионажСШАЕврокомиссия
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