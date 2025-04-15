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Белый дом предлагает Госдепу остановить членские взносы США в НАТО и ООН – WP

Мария Емец, Ирина БалачукВторник, 15 апреля 2025, 08:14
Белый дом предлагает Госдепу остановить членские взносы США в НАТО и ООН – WP
Фото иллюстративное с unsplash.com

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает Государственному департаменту дополнительно сократить расходы, в частности за счет почти полного приостановления финансирования деятельности НАТО и Организации объединенных наций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Детали: К журналистам WP попал внутренний документ, из которого следует, что Белый дом предлагает почти на половину сократить бюджет Госдепа и сделать это за счет финансирования программ гуманитарной помощи и здравоохранения, а также международных организаций.

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Документ предлагает оставить на всю деятельность Госдепа 28,4 млрд долларов – то есть на 48% меньше по сравнению с бюджетом, утвержденным Конгрессом на 2025 год.

Если для программ гуманитарной помощи и здравоохранения предложенное сокращение достигает 54-55%, то в случае с международными организациями речь идет о почти 90%.

"Согласно документу, финансирование ООН, НАТО и еще 20 других организаций было бы прекращено, останутся точечные взносы небольшому количеству организаций, включая МАГАТЭ и Международную организацию гражданской авиации", – отмечает WP.

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Также в том документе говорится о полном прекращении финансирования международных миротворческих миссий из-за недавних "провалов миссий".

Кроме того, в документе предлагают радикальные изменения для работников Госдепа – в частности, это касается заработной платы, премий и суточных, найма новых людей, объединения должностей и тому подобное.

Документ датирован 10 апреля, его подписали директор по бюджету и планированию Госдепа Дуглас Питкин и уже уволенный с должности директора по вопросам внешней помощи Питер Морокко.

Госсекретарю Марко Рубио дали время до вторника на представление реакции на документ и собственных предложений, а внести в Конгресс его хотят до конца апреля.

"Европейская правда" отмечает, что речь идет лишь о предложении, которое потребует согласия Конгресса, а один из подписантов уже не занимает своей должности.

Предыстория:

  • Перед этим стало известно, что администрация Дональда Трампа обсуждает возможное обращение к Конгрессу с просьбой сократить бюджет Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) почти наполовину.
  • 14 апреля президент США Дональд Трамп, комментируя предложение Украины приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты неба, намекнул, что якобы Владимир Зеленский "начал войну".

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СШАНАТОООНТрамп
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