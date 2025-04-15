Генштаб скоротив до місяця базову загальну військову підготовку для частини військовослужбовців

Головнокомандувач ЗСУ ухвалив рішення про скорочення з 1 травня до одного місяця програми базової загальної військової підготовки для частини військовослужбовців.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У Збройних силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони".

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Деталі: Починаючи з 1 травня, вказані категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

"Ідеться саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії", - говориться у повідомлення.

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У Генштабі наголосили, що метою відповідних змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для певної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців, а також доукомплектування підрозділів забезпечення.