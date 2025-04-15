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Генштаб сократил до месяца базовую общую военную подготовку для части военнослужащих

Станислав ПогориловВторник, 15 апреля 2025, 10:39
Генштаб сократил до месяца базовую общую военную подготовку для части военнослужащих
фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ принял решение о сокращении с 1 мая до одного месяца программы базовой общей военной подготовки для части военнослужащих.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Вооруженных силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП), которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны".

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Детали: Начиная с 1 мая, указанные категории военнослужащих будут проходить БЗВП по обновленной программе, которая предусматривает:

  • сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
  • снижение уровня физических нагрузок;
  • формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Изменения касаются как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БЗВП повторно.

"Речь идет именно о прежней категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях - согласно решению военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что целью соответствующих изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для определенной категории военнослужащих, с учетом рекомендаций уполномоченного президента по вопросам защиты прав военнослужащих, а также доукомплектование подразделений обеспечения.

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