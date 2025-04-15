У ЄС готують "план Б", щоб обійти вето Угорщини на продовження санкцій проти РФ

Юристи у Брюсселі готують "план Б", що допоможе обійти вето Угорщини на продовження у червні санкцій проти Росії. Ідея з’явилася ще під час переговорів перед березневим продовженням санкцій – хоча лишаються сумніви, наскільки вона "бездоганна" з юридичної точки зору.

Джерело: редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, передає "Європейська правда"

Деталі: Європейські санкції формально складаються з двох документів: рішення і постанови. Тексти є практично однаковими і діють разом (країни узгоджують та ухвалюють рішення, яке виконується через постанову).

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Саме дію постанови потрібно одноголосно продовжувати кожні шість місяців – але не рішення: рішення залишається чинним, доки не збереться кваліфікована більшість голосів для його скасування.

Ініціатори ідеї кажуть, що це можна використати для того, щоб проігнорувати блокування Угорщиною продовження дії постанови і залишити санкції чинними.

За словами співрозмовників Джозвяка, це рішення розглядають як "тимчасовий і крайній захід", оскільки Угорщина та її соратники можуть подати до суду, і юридично рішення не є бездоганним.

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Розглядаються й інші варіанти "планів Б". Один з них – щоб Єврокомісія внесла пропозицію 17-го пакета санкцій проти Росії, аби врешті виторгувати відмову від його запровадження на те, що Угорщина не блокуватиме продовження вже існуючих санкцій, а Будапешт отримає формальні підстави говорити про свою перемогу у тому, що заблокував цей санкційний пакет.

Ще один варіант, який обговорюють – щоби у разі неможливості продовжити дію санкцій застосувати проти Росії високі тарифи у всіх відповідних сферах, для чого не потрібно одностайного рішення. Проте це не може бути повноцінним замінником санкцій, зокрема експортних обмежень.

Крім того, розглядають варіант із застосуванням ідентичних обмежень на національному рівні (як вже зробили деякі країни щодо тих осіб, яких через Угорщину виключили із санкційного списку). Це рішення також не бездоганне, оскільки не всі країни-члени мають детально прописане національне законодавство щодо санкцій, покладаючись на європейську "рамку".

На додачу до питання санкцій, у Брюсселі думають над тим, як тиснути на Угорщину для розблокування фактичного початку перемовин про вступ з Україною – що сподіваються зробити найпізніше у червні. Лунають припущення, що поступки Угорщині якимись коштами, виплату яких їй призупинили через проблеми з верховенством права, можуть стати аргументом в обох питаннях.

Раніше Financial Times писала, що у ЄС вривається терпець через Угорщину, яка постійно блокує ключові рішення Євросоюзу – її хочуть позбавити права голосу.

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