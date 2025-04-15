В ЕС готовят "план Б", чтобы обойти вето Венгрии на продление санкций против РФ

Юристы в Брюсселе готовят "план Б", который поможет обойти вето Венгрии на продление санкций против России. Идея появилась еще во время переговоров перед мартовским продлением санкций - хотя остаются сомнения, насколько она "безупречна" с юридической точки зрения.

Источник: редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, передает "Европейская правда"

Детали: Европейские санкции формально состоят из двух документов: решения и постановления. Тексты практически одинаковы и действуют вместе (страны согласовывают и принимают решение, которое выполняется через постановление).

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Действие постановления нужно единогласно продлевать каждые шесть месяцев – но не решение: решение остается в силе, пока не соберется квалифицированное большинство голосов для его отмены.

Инициаторы идеи говорят, что это можно использовать для того, чтобы проигнорировать блокирование Венгрией продления действия постановления и оставить санкции в силе.

По словам собеседников Джозвяка, это решение рассматривают как "временную и крайнюю меру", поскольку Венгрия и ее соратники могут подать в суд, и юридически решение не является безупречным.

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Рассматриваются и другие варианты "планов Б". Один из них – чтобы Еврокомиссия внесла предложение 17-го пакета санкций против России, чтобы в конце концов выторговать отказ от его введения на то, что Венгрия не будет блокировать продление уже существующих санкций, а Будапешт получит формальные основания говорить о своей победе в том, что заблокировал этот санкционный пакет.

Еще один обсуждаемый вариант – чтобы в случае невозможности продлить действие санкций применить против России высокие тарифы во всех соответствующих сферах, для чего не нужно единогласного решения. Однако это не может быть полноценным заменителем санкций, в частности экспортных ограничений.

Кроме того, рассматривается вариант с применением идентичных ограничений на национальном уровне (как уже сделали некоторые страны в отношении тех лиц, которых из-за Венгрии исключили из санкционного списка). Это решение также не безупречно, поскольку не все страны-члены имеют детально прописанное национальное законодательство о санкциях, полагаясь на европейскую "рамку".

В дополнение к вопросу санкций, в Брюсселе думают над тем, как оказывать давление на Венгрию для разблокирования фактического начала переговоров о вступлении с Украиной – что надеются сделать самое позднее в июне. Звучат предположения, что уступки Венгрии в плане каких-то выплат, которые ей приостановили из-за проблем с верховенством права, могут стать аргументом в обоих вопросах.

Ранее Financial Times писала, что у ЕС лопается терпение из-за Венгрии, которая постоянно блокирует ключевые решения Евросоюза – ее хотят лишить права голоса.

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