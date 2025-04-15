У середу в Україні подекуди дощитиме, а надалі без опадів

Найближчої доби у західних, більшості північних та центральних областей України очікується невеликий дощ, на решті території без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "16 квітня температура вночі 5-10°, на сході та південному сході країни 2-7° тепла, вдень 16-21°, на Закарпатті до 24°, у північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 13-18°. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с".

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Деталі: У столиці у середу вночі без опадів, +8°+10°, вдень невеликий дощ, до +14°+16°, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Погода 16 квітня Скриншот з сайту УГМЦ

17-18 квітня в Україні без опадів, лише вдень 18 квітня на Закарпатті та в Карпатах короткочасний дощ; температура вночі 5-10° тепла, вдень 18-24°, на узбережжі морів 13-18°. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві 17 та 18 квітня без опадів, вночі +8°+10°, вдень до +22°, вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

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