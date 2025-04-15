Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

У середу в Україні подекуди дощитиме, а надалі без опадів

Ірина БалачукВівторок, 15 квітня 2025, 12:32
У середу в Україні подекуди дощитиме, а надалі без опадів
Фото unsplash.com

Найближчої доби у західних, більшості північних та центральних областей України очікується невеликий дощ, на решті території без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "16 квітня температура вночі 5-10°, на сході та південному сході країни 2-7° тепла, вдень 16-21°, на Закарпатті до 24°, у північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 13-18°. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с".

Реклама:

Деталі: У столиці у середу вночі без опадів, +8°+10°, вдень невеликий дощ, до +14°+16°, вітер південно-східний, 7-12 м/с. 

 
Погода 16 квітня 
Скриншот з сайту УГМЦ

17-18 квітня в Україні без опадів, лише вдень 18 квітня на Закарпатті та в Карпатах короткочасний дощ; температура вночі 5-10° тепла, вдень 18-24°, на узбережжі морів 13-18°. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві 17 та 18 квітня без опадів, вночі +8°+10°, вдень до +22°, вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. 

РЕКЛАМА:
 
Погода 17 квітня 
Скриншот з сайту УГМЦ

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
відеоЗеленський порадив Росії "найпростіший шлях" припинення вогню
Ватикан назвав офіційну причину смерті Папи Римського
Усі новини...
погода
В Україні буде тепло, на заході – невеликі дощі і гроза
Україну огорне мінлива хмарність – дощитиме лише на заході
У суботу в Україні місцями дощі з мокрим снігом, а надалі потеплішає
Останні новини
09:46
Швейцарська гвардія відклала приведення до присяги через смерть Папи
09:41
Українці на понад третину зменшили попит на вантажівки: які моделі популярні
09:32
Неоколоніалізм. Як Росія "рятує" Африку від України та США
09:31
фотоРосіяни вдарили КАБом по селу на Харківщині: горіли будинки, пошкоджена пошта, двоє поранених
09:25
Сили ППО збили 38 із 54 БПЛА, ще 16 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей
09:14
Пошукова функція ChatGPT стрімко зростає в Європі, хоча до масштабів Google ще далеко
09:05
У Румунії зафіксували два землетруси
08:55
Збірна України з важкої атлетики завершила чемпіонат Європи з 13 медалями в активі
08:48
фото Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
08:14
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
Усі новини...
Реклама:
Реклама: