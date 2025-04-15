Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

В среду в Украине местами небольшой дождь, а дальше будет без осадков

Ирина БалачукВторник, 15 апреля 2025, 12:32
В среду в Украине местами небольшой дождь, а дальше будет без осадков
Фото unsplash.com

В ближайшие сутки в западных, большинстве северных и центральных областей Украины ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "16 апреля температура ночью 5-10°, на востоке и юго-востоке страны 2-7° тепла, днем 16-21°, на Закарпатье до 24°, в северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях 13-18°. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с".

Реклама:

Детали: В столице в среду ночью без осадков, +8°+10°, днем небольшой дождь, до +14°+16°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. 

 
Погода 16 апреля
Скриншот с сайта УГМЦ

17-18 апреля в Украине без осадков, лишь днем 18 апреля на Закарпатье и в Карпатах кратковременный дождь; температура ночью 5-10° тепла, днем 18-24°, на побережье морей 13-18°. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 17 и 18 апреля без осадков, ночью +8°+10°, днем до +22°, ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. 

РЕКЛАМА:
 
Погода 17 апреля
Скриншот с сайта УГМЦ

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и авто, вспыхнул пожар
Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня с начала президентства
Через пункт пропуска "Шегини" ограничат движение для легковых авто до 10 мая
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
видеоЗеленский посоветовал России "самый простой путь" прекращения огня
Все новости...
погода
В Украине будет тепло, на западе – небольшие дожди и гроза
Украину окутает переменная облачность – дождь будет идти только на западе
В субботу в Украине местами дожди с мокрым снегом, а в дальнейшем потеплеет
Последние новости
10:07
Музыка как опиоиды: ученые исследовали, как мозг реагирует на любимые композиции
10:04
Минюст США обвиняет Google в использовании ИИ для укрепления монополии
09:46
Швейцарская гвардия отложила приведение к присяге из-за смерти Папы
09:41
Украинцы более чем на треть уменьшили спрос на грузовики: какие модели популярны
09:32
Неоколониализм. Как Россия "спасает" Африку от Украины и США
09:31
фотоРоссияне ударили УАБом по селу на Харьковщине: горели дома, повреждена почта, двое раненых
09:25
Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей
09:14
Поисковая функция ChatGPT стремительно растет в Европе, хотя до масштабов Google еще далеко
09:05
В Румынии зафиксировали два землетрясения
08:55
Сборная Украины по тяжелой атлетике завершила чемпионат Европы с 13 медалями в активе
Все новости...
Реклама:
Реклама: