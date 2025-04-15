В среду в Украине местами небольшой дождь, а дальше будет без осадков

В ближайшие сутки в западных, большинстве северных и центральных областей Украины ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "16 апреля температура ночью 5-10°, на востоке и юго-востоке страны 2-7° тепла, днем 16-21°, на Закарпатье до 24°, в северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях 13-18°. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с".

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Детали: В столице в среду ночью без осадков, +8°+10°, днем небольшой дождь, до +14°+16°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода 16 апреля Скриншот с сайта УГМЦ

17-18 апреля в Украине без осадков, лишь днем 18 апреля на Закарпатье и в Карпатах кратковременный дождь; температура ночью 5-10° тепла, днем 18-24°, на побережье морей 13-18°. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 17 и 18 апреля без осадков, ночью +8°+10°, днем до +22°, ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

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