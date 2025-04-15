На війні в Україні загинув доброволець із Фінляндії – ЗМІ

Фінські ЗМІ повідомили, що на фронті в Україні загинув 20-річний із Фінляндії. За даними МЗС Фінляндії, фінський громадянин або загинув, або зник безвісти на сході України в неділю, 13 квітня.

Джерело: фінська міська газета Turun Sanomat та мовник Yle, передає "Європейська правда"

Деталі: Чоловік проживав у фінському місті Турку, але кКілька місяців тому він виїхав з Фінляндії, щоб воювати як солдат-доброволець разом з українськими військами проти російського вторгнення.

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Міська газета стверджує, що чоловік загинув на війні в Україні. Водночас МЗС Фінляндії повідомило, що фінський громадянин або загинув, або зник безвісти на сході України в неділю, 13 квітня.

Керівник відділу консульських справ міністерства Юссі Таннер заявив, що фінська влада контактує з українськими колегами з приводу цієї справи.

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