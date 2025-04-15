На війні в Україні загинув доброволець із Фінляндії – ЗМІ
Фінські ЗМІ повідомили, що на фронті в Україні загинув 20-річний із Фінляндії. За даними МЗС Фінляндії, фінський громадянин або загинув, або зник безвісти на сході України в неділю, 13 квітня.
Джерело: фінська міська газета Turun Sanomat та мовник Yle, передає "Європейська правда"
Деталі: Чоловік проживав у фінському місті Турку, але кКілька місяців тому він виїхав з Фінляндії, щоб воювати як солдат-доброволець разом з українськими військами проти російського вторгнення.
Міська газета стверджує, що чоловік загинув на війні в Україні. Водночас МЗС Фінляндії повідомило, що фінський громадянин або загинув, або зник безвісти на сході України в неділю, 13 квітня.
Керівник відділу консульських справ міністерства Юссі Таннер заявив, що фінська влада контактує з українськими колегами з приводу цієї справи.
Передісторія:
- У січні стало відомо про загибель добровольця з Грузії Кахи Тілідзе, Едгара Платонова з Латвії та Ріхарда С. з Австрії.
- Того ж місяця писали, що під Покровськом загинув 19-річний поляк Філіп Антосяк, який залишив навчання у Великій Британії та долучився добровольцем до підрозділу ударних БПЛА.
- 9 квітня стало відомо, що на війні проти Росії загинув військовий з Литви.