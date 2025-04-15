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На войне в Украине погиб доброволец из Финляндии – СМИ

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВторник, 15 апреля 2025, 14:13
На войне в Украине погиб доброволец из Финляндии – СМИ
Фото: Генштаб ЗСУ

Финские СМИ сообщили, что на фронте в Украине погиб 20-летний из Финляндии. По данным МИД Финляндии, финский гражданин либо погиб, либо пропал без вести на востоке Украины в воскресенье, 13 апреля.

Источник: финская городская газета Turun Sanomat и вещатель Yle, передает "Европейская правда"

Детали: Мужчина проживал в финском городе Турку, но несколько месяцев назад он уехал из Финляндии, чтобы воевать как солдат-доброволец вместе с украинскими войсками против российского вторжения.

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Городская газета утверждает, что мужчина погиб на войне в Украине. В то же время МИД Финляндии сообщил, что финский гражданин либо погиб, либо пропал без вести на востоке Украины в воскресенье, 13 апреля.

Руководитель отдела консульских дел министерства Юсси Таннер заявил, что финские власти контактируют с украинскими коллегами по поводу этого дела.

Предыстория:

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Финляндияроссийско-украинская война
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