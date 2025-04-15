На войне в Украине погиб доброволец из Финляндии – СМИ
Финские СМИ сообщили, что на фронте в Украине погиб 20-летний из Финляндии. По данным МИД Финляндии, финский гражданин либо погиб, либо пропал без вести на востоке Украины в воскресенье, 13 апреля.
Источник: финская городская газета Turun Sanomat и вещатель Yle, передает "Европейская правда"
Детали: Мужчина проживал в финском городе Турку, но несколько месяцев назад он уехал из Финляндии, чтобы воевать как солдат-доброволец вместе с украинскими войсками против российского вторжения.
Городская газета утверждает, что мужчина погиб на войне в Украине. В то же время МИД Финляндии сообщил, что финский гражданин либо погиб, либо пропал без вести на востоке Украины в воскресенье, 13 апреля.
Руководитель отдела консульских дел министерства Юсси Таннер заявил, что финские власти контактируют с украинскими коллегами по поводу этого дела.
Предыстория:
- В январе стало известно о гибели добровольца из Грузии Кахи Тилидзе, Эдгара Платонова из Латвии и Рихарда С. из Австрии.
- В том же месяце писали, что под Покровском погиб 19-летний поляк Филипп Антосяк, который оставил учебу в Великобритании и присоединился добровольцем к подразделению ударных БПЛА.
- 9 апреля стало известно, что на войне против России погиб военный из Литвы.