Єврокомісія скоро представить альтернативу "торговельному безвізу" для України

Європейська комісія завершує роботу над документом з новими умовами торгівлі з Україною після закінчення дії так званого "торговельного безвізу" 5 червня.

Джерело: речник Єврокомісії Олоф Гілл, відповідаючи на питання "Європейської правди" на брифінгу 15 квітня у Брюсселі

Деталі: Гілл наголосив, що Європейська комісія продовжує працювати над пропозицією щодо нових умов торгівлі з Україною і дуже скоро представить її Україні.

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"Комісія налаштована на проведення консультацій з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, і наша мета – вирішити питання взаємної лібералізації тарифів. Ми завершуємо роботу над цією пропозицією і якнайшвидше представимо її Україні", – повідомив речник Європейської комісії.

"Метою цього процесу є забезпечення економічної стабільності та передбачуваності для бізнесу і фермерів як в Україні, так і в ЄС, сприяючи плавному переходу після завершення терміну дії автономних торговельних заходів", – додав він.

Нагадаємо, що 13 травня 2024 року Рада ЄС після тривалого та напруженого переговорного процесу схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік – до 5 червня 2025 року.

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Щодо подальшого формату торговельних відносин України з Євросоюзом, були встановлені попередні домовленості, що умови безмитної торгівлі будуть інтегровані в Угоду про асоціацію з ЄС.

У лютому 2025 року перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко на спільному засіданні Єврокомісії та кабінету міністрів України заявила, що перша задача України у 2025 році – це завершити консультації щодо лібералізації торгівлі з ЄС відповідно до ст. 29 Угоди про асоціацію.

Більш детально сучасний стан справ – у статті Тетяни Висоцької Неоднозначна асоціація: які проблеми та "перемоги" України проявив візит Шмигаля до ЄС

Для глибшого розуміння перемовних процесів читайте минулорічну статтю Юрія Панченка Прецедент проти України: чим небезпечні нові умови торгівлі з Євросоюзом.