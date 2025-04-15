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Зеленський прокоментував заяву Віткоффа про "5 територій" у мирній угоді

Христина Бондарєва, Євген КізіловВівторок, 15 квітня 2025, 18:28
Зеленський прокоментував заяву Віткоффа про 5 територій у мирній угоді
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський відреагував на слова спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа про "п’ять територій", довкола яких обертається ключ до угоди про мир. 

Джерело: Зеленський під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Одесі, його слова наводять "Інтерфакс-Україна" та "Європейська правда"

Деталі: Україна – суверенна держава, і про її території може говорити лише український народ, заявив президент.

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"Всі території належать унітарній державі Україна. Тому знов таки – про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії – визнавати будь-які території тимчасово окуповані як не українські, а російські", – сказав глава держави. 

"Тому знову таки, відповідні представники обговорюють питання поза своєю компетентністю", – додав Володимир Зеленський.

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив у ефірі Fox News, що мирна угода включатиме врегулювання питання "так званих п'яти територій", не уточнивши про що саме йдеться.

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Раніше у своєму резонансному інтерв'ю Такеру Карлсону Віткофф заявив, що "найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони", однак коли він став перераховувати їх – нарахував п'ять: "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших".

Після таких заяв агентство Reuters писало, що окремі дії та заяви посланника президента США, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.

ЗеленськийСШАТрампмир
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