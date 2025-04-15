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Байден виступить з великою промовою: очікується, що дасть відсіч Трампу

Христина Бондарєва, Євген КізіловВівторок, 15 квітня 2025, 19:12
Байден виступить з великою промовою: очікується, що дасть відсіч Трампу
фото: Getty Images

Експрезидент США Джо Байден у вівторок виступить з великою промовою перед американцями, вперше після того, як залишив пост голови країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на АР

Деталі: 82-річний демократ здебільшого уникав публічних виступів після того, як залишив Білий дім у січні, що зазвичай є традицією для колишніх президентів. При тому, що Трамп часто звинувачує Байдена у багатьох проблемах країни, атакуючи свого попередника прямо і на ім'я.

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Очікується, що Байден дасть відсіч Трампу у вечірньому виступі на національній конференції адвокатів, радників і представників у справах людей з інвалідністю у Чикаго.

Хоча за останні тижні Байден мав кілька публічних появ, його гучна промова у вівторок буде зосереджена на критично важливому для десятків мільйонів американців питанні – соціальному забезпеченню.

Нагадаємо, Дональд Трамп регулярно звинувачує Джо Байдена у тому, що Росія вторглася в Україну.

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Трамп каже, що "не має нічого спільного з війною", бо їй дав розпочатися Джо Байден, і якби він був визнаний переможцем виборів 2020 року, то цього не трапилося би.

БайденСШАТрамп
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