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Байден выступит с большой речью: ожидается, что даст отпор Трампу

Кристина Бондарева, Евгений КизиловВторник, 15 апреля 2025, 19:12
Байден выступит с большой речью: ожидается, что даст отпор Трампу
фото: Getty Images

Экс-президент США Джо Байден во вторник выступит с большой речью перед американцами, впервые после того, как покинул пост главы страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР

Детали: 82-летний демократ в основном избегал публичных выступлений после того, как покинул Белый дом в январе, что обычно является традицией для бывших президентов. При том, что Трамп часто обвиняет Байдена во многих проблемах страны, атакуя своего предшественника прямо и по имени.

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Ожидается, что Байден даст отпор Трампу в вечернем выступлении на национальной конференции адвокатов, советников и представителей по делам людей с инвалидностью в Чикаго.

Хотя за последние недели Байден имел несколько публичных появлений, его громкая речь во вторник будет сосредоточена на критически важном для десятков миллионов американцев вопросе – социальном обеспечении.

Напомним, Дональд Трамп регулярно обвиняет Джо Байдена в том, что Россия вторглась в Украину.

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Трамп говорит, что "не имеет ничего общего с войной", потому что ей дал начаться Джо Байден, и если бы он был признан победителем выборов 2020 года, то этого не случилось бы.

БайденСШАТрамп
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