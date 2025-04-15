Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

ЗМІ: Переговори ЄС і США щодо тарифів не досягли прогресу

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 15 квітня 2025, 22:04
ЗМІ: Переговори ЄС і США щодо тарифів не досягли прогресу
фото: Getty Images

Європейський комісар з питань торгівлі Марош Шефчович не отримав ясності щодо позиції США в питанні тарифів під час переговорів, які відбулись напередодні.

Джерело: про це стало відомо агентству Bloomberg від поінформованих джерел, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними Bloomberg, Європейський Союз і США "досягли незначного прогресу" в подоланні торговельних розбіжностей, і Шефчович залишив зустріч, не маючи чіткого уявлення про позицію США.

Реклама:

Американська сторона також дала зрозуміти ЄС, що "взаємні тарифи" у 20%, які нині тимчасово знижені до 10%, та тарифи на алюміній та автомобілі не будуть повністю скасовані, пише агентство.

Також, стверджує Bloomberg, у США на переговорах воліли зосередитись на обговоренні нетарифних бар'єрів торгівлі – наприклад регулювання цифрових технологій і штучного інтелекту, а також стандартів харчових продуктів.

Дискусії між двома сторонами тепер продовжаться на технічному рівні.

РЕКЛАМА:

Євросоюз є одним з найбільших торговельних партнерів США, обсяг двосторонньої торгівлі з яким минулого року склав майже 1 трильйон доларів.

Напередодні економічний радник Білого дому Кевін Гассетт заявляв, що Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" в переговорах з ЄС щодо тарифів.

ЄССШАтарифи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
фото, оновленоРосіяни масовано атакували Одесу БпЛА: виникли пожежі, є постраждалі
Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
відеоЗеленський порадив Росії "найпростіший шлях" припинення вогню
Ватикан назвав офіційну причину смерті Папи Римського
Усі новини...
ЄС
Рада зробила останній крок щодо входження України в зону роумінгу ЄС
Єврокомісія скоро представить альтернативу "торговельному безвізу" для України
У ЄС вірять, що проєкт угоди про надра зі США змінять "в інтересах України"
Останні новини
09:14
Пошукова функція ChatGPT стрімко зростає в Європі, хоча до масштабів Google ще далеко
09:05
У Румунії зафіксували два землетруси
08:55
Збірна України з важкої атлетики завершила чемпіонат Європи з 13 медалями в активі
08:48
фото Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
08:14
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
08:12
Росіяни атакували Покровський напрямок понад 60 разів: на фронті 165 бойових зіткнень
07:51
ЗСУ відмінусували ще 1 130 окупантів
07:47
Глави МЗС України та Франції провели розмову напередодні зустрічі зі США в Лондоні
07:36
фотоРосіяни атакували Дніпропетровщину: вирувала пожежа, пошкоджено будинки
07:02
тенісСвітоліна піднялася на одну сходинку, Костюк втратила 11 позицій в оновленому рейтингу WTA
Усі новини...
Реклама:
Реклама: