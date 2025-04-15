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СМИ: Переговоры ЕС и США по тарифам не достигли прогресса

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 15 апреля 2025, 22:04
СМИ: Переговоры ЕС и США по тарифам не достигли прогресса
фото: Getty Images

Европейский комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович не получил ясности относительно позиции США в вопросе тарифов во время переговоров, которые состоялись накануне.

Источник: об этом стало известно агентству Bloomberg от информированных источников, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным Bloomberg, Европейский Союз и США "достигли незначительного прогресса" в преодолении торговых разногласий, и Шефчович покинул встречу, не имея четкого представления о позиции США.

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Американская сторона также дала понять ЕС, что "взаимные тарифы" в 20%, которые сейчас временно снижены до 10%, и тарифы на алюминий и автомобили не будут полностью отменены, пишет агентство.

Также, утверждает Bloomberg, в США на переговорах предпочли сосредоточиться на обсуждении нетарифных барьеров торговли – например регулирования цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также стандартов пищевых продуктов.

Дискуссии между двумя сторонами теперь продолжатся на техническом уровне.

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Евросоюз является одним из крупнейших торговых партнеров США, объем двусторонней торговли с которым в прошлом году составил почти 1 триллион долларов.

Накануне экономический советник Белого дома Кевин Гассетт заявлял, что Соединенные Штаты достигли "огромного прогресса" в переговорах с ЕС по тарифам.

ЕССШАтарифы
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