Північна Корея поставила Росії від 4 до 6 млн снарядів – розслідування Reuters

Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. Розслідування Reuters підтверджує: постачання відбуваються масово й системно – морськими та залізничними маршрутами, що суттєво зміцнило військові можливості російської армії.

Джерело: розслідування агентства Reuters у співпраці з Британським аналітичним центром Open Source Centre (OSC)

Деталі: Аналітики OSC відстежили 64 рейси до північнокорейського порту "Раджин", здійснені з вересня 2023 року по березень 2025 року чотирма контейнеровозами під російським прапором – Angara, Maria, Maia-1 і Lady R – до російських портів "Східний" і "Дунай". Цими рейсами було доставлено майже 16 тисяч контейнерів із північнокорейськими снарядами та іншими боєприпасами, які згодом залізницею транспортувалися на склади поблизу українського кордону

Реклама:

Дослівно: "Перевірити боєприпаси всередині кожного транспортного контейнера неможливо, однак OSC підрахувала так званий "консервативний діапазон" – від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів, ґрунтуючись на оцінці України щодо їхньої поширеності та ймовірних схем пакування".

Ілюстрація Reuters

Деталі: Окрім артилерійських снарядів, Північна Корея також передала Росії реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та балістичні ракети.

Дослівно: "Північна Корея стала одним із ключових джерел боєприпасів для російської армії. Масштаб і системність цих постачань підкреслює новий рівень військово-політичної співпраці двох країн, які перебувають під міжнародними санкціями".

РЕКЛАМА:

Деталі: За даними Reuters, протягом минулого року переважна більшість снарядів застосованих окремими російськими підрозділами, були з Північної Кореї.

У щоденних звітах російських артилерійських підрозділів, які проаналізувало Reuters, до 100% боєприпасів, що використовувалися в окремі дні, були північнокорейського походження. В інших випадках цей показник сягав 75%.

Дослівно: "Минулого літа підрозділ на південно-східному Запорізькому фронті повідомив, що майже 50% снарядів, випущених його гаубицями Д-20, були північнокорейськими 152-мм снарядами, а 100% його 122-мм ракет були північнокорейськими.

Деталі: За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), від середини 2023 року Північна Корея поставила Росії понад 4 мільйони артилерійських снарядів, зокрема калібру 122 мм і 152 мм, які є основою для озброєння російських артилерійських підрозділів.

"Внесок Північної Кореї був стратегічно важливим. Без підтримки Кіма Чен Ина президент Путін не зміг би продовжувати свою війну в Україні", – заявив колишній координатор групи експертів ООН із питань санкцій щодо КНДР Г’ю Гріффітс.

Дослівно: "У будь-якому разі північнокорейські поставки стануть значним доповненням до російського виробництва, яке, за оцінками українських і західних офіційних осіб, у 2024 році становило від 2 до 2,3 мільйона артилерійських снарядів.

Генерал армії США Крістофер Каволі, головнокомандувач американських сил у Європі, заявив американським законодавцям 3 квітня, що очікує: щорічне виробництво артилерійських снарядів у Росії сягне 3 мільйонів одиниць, не уточнивши, коли саме це може статися".