Северная Корея поставила России от 4 до 6 млн снарядов – расследование Reuters

Северная Корея за последние 20 месяцев передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины. Расследование Reuters подтверждает: поставки происходят массово и системно – морскими и железнодорожными маршрутами, что существенно укрепило военные возможности российской армии.

Источник: расследование агентства Reuters в сотрудничестве с Британским аналитическим центром Open Source Centre (OSC)

Детали: Аналитики OSC отследили 64 рейса в северокорейский порт "Раджин", совершенные с сентября 2023 года по март 2025 года четырьмя контейнеровозами под российским флагом – Angara, Maria, Maia-1 і Lady R – в российские порты "Восточный" и "Дунай". Этими рейсами было доставлено почти 16 тысяч контейнеров с северокорейскими снарядами и другими боеприпасами, которые впоследствии по железной дороге транспортировались на склады вблизи украинской границы

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Дословно: "Проверить боеприпасы внутри каждого транспортного контейнера невозможно, однако OSC подсчитала так называемый "консервативный диапазон" – от 4 до 6 миллионов артиллерийских снарядов, основываясь на оценке Украины относительно их распространенности и вероятных схем упаковки".

Иллюстрация Reuters

Детали: Кроме артиллерийских снарядов, Северная Корея также передала России реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки и баллистические ракеты.

Дословно: "Северная Корея стала одним из ключевых источников боеприпасов для российской армии. Масштаб и системность этих поставок подчеркивает новый уровень военно-политического сотрудничества двух стран, находящихся под международными санкциями".

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Детали: По данным Reuters, в течение прошлого года подавляющее большинство снарядов примененных отдельными российскими подразделениями, были из Северной Кореи.

В ежедневных отчетах российских артиллерийских подразделений, которые проанализировало Reuters, до 100% боеприпасов, которые использовались в отдельные дни, были северокорейского происхождения. В других случаях этот показатель достигал 75%.

Дословно: "Прошлым летом подразделение на юго-восточном Запорожском фронте сообщило, что почти 50% снарядов, выпущенных его гаубицами Д-20, были северокорейскими 152-мм снарядами, а 100% его 122-мм ракет были северокорейскими.

Детали: По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), с середины 2023 года Северная Корея поставила России более 4 миллионов артиллерийских снарядов, в том числе калибра 122 мм и 152 мм, которые являются основой для вооружения российских артиллерийских подразделений.

"Вклад Северной Кореи был стратегически важным. Без поддержки Кима Чен Ына президент Путин не смог бы продолжать свою войну в Украине", – заявил бывший координатор группы экспертов ООН по вопросам санкций в отношении КНДР Хью Гриффитс.

Дословно: "В любом случае северокорейские поставки станут значительным дополнением к российскому производству, которое, по оценкам украинских и западных официальных лиц, в 2024 году составило от 2 до 2,3 миллиона артиллерийских снарядов.

Генерал армии США Кристофер Каволи, главнокомандующий американских сил в Европе, заявил американским законодателям 3 апреля, что ожидает: ежегодное производство артиллерийских снарядов в России достигнет 3 миллионов единиц, не уточнив, когда именно это может произойти".