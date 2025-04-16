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Угоду про надра зі США можуть підписати вже цього тижня – Bloomberg

Станіслав ПогоріловСереда, 16 квітня 2025, 10:07
Угоду про надра зі США можуть підписати вже цього тижня – Bloomberg
Фото: Getty Images

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив у коментарі Bloomberg, що США та Україна наблизились до підписання угоди про корисні копалини, це може відбутись вже цього тижня.

Джерело: Bloomberg з посиланням на коментар Бессента

Дослівно: "Відповідаючи на запитання про стан переговорів у понеділок, міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що Україна виступила з контрпропозицією на вихідних, і переговори все ще тривають. "Ми дуже, дуже близькі, - сказав Бессент в інтерв'ю Bloomberg News в Буенос-Айресі. "Угода може бути підписана вже цього тижня".

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Деталі: У публікації зазначається, що український уряд відмовився від коментарів до підписання угоди. Білий дім і Міністерство фінансів США також не відповіли на запит про коментарі.

У той же час, за словами представника Міністерства фінансів, технічні переговори були дуже продуктивними, додавши, що вони з нетерпінням чекають на швидке завершення переговорів.

У публікації також йдеться, що США пом’якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про надра.

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Що було раніше:

  • Адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
  • 11 квітня офіційні особи США і України зустрілися, щоб обговорити пропозицію США щодо отримання доступу до мінеральних багатств України. ЗМІ повідомляли про "антагоністичну" атмосферу зустрічі.
  • Українська делегація у ході цих технічних консультацій у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.
  • 15 квітня президент Володимир Зеленський зазначив, що переговори між українською та американською командами про угоду про надра минулого тижня пройшли позитивно.

СШАУкраїнаторгівля
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