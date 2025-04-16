Угоду про надра зі США можуть підписати вже цього тижня – Bloomberg

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив у коментарі Bloomberg, що США та Україна наблизились до підписання угоди про корисні копалини, це може відбутись вже цього тижня.

Джерело: Bloomberg з посиланням на коментар Бессента

Дослівно: "Відповідаючи на запитання про стан переговорів у понеділок, міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що Україна виступила з контрпропозицією на вихідних, і переговори все ще тривають. "Ми дуже, дуже близькі, - сказав Бессент в інтерв'ю Bloomberg News в Буенос-Айресі. "Угода може бути підписана вже цього тижня".

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Деталі: У публікації зазначається, що український уряд відмовився від коментарів до підписання угоди. Білий дім і Міністерство фінансів США також не відповіли на запит про коментарі.

У той же час, за словами представника Міністерства фінансів, технічні переговори були дуже продуктивними, додавши, що вони з нетерпінням чекають на швидке завершення переговорів.

У публікації також йдеться, що США пом’якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про надра.

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