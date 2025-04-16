Соглашение о недрах с США могут подписать уже на этой неделе – Bloomberg

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил в комментарии Bloomberg, что США и Украина приблизились к подписанию соглашения о полезных ископаемых, это может произойти уже на этой неделе.

Источник: Bloomberg со ссылкой на комментарий Бессента

Дословно: "Отвечая на вопрос о состоянии переговоров в понедельник, министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Украина выступила с контрпредложением на выходных, и переговоры все еще продолжаются. "Мы очень, очень близки, - сказал Бессент в интервью Bloomberg News в Буэнос-Айресе. "Соглашение может быть подписано уже на этой неделе".

Реклама:

Детали: В публикации отмечается, что украинское правительство отказалось от комментариев до подписания соглашения. Белый дом и Министерство финансов США также не ответили на запрос о комментариях.

В то же время, по словам представителя Министерства финансов, технические переговоры были очень продуктивными, добавив, что они с нетерпением ждут скорейшего завершения переговоров.

В публикации также говорится, что США смягчили требования по возврату помощи от Украины во время переговоров по соглашению о недрах.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: