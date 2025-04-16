Соглашение о недрах с США могут подписать уже на этой неделе – Bloomberg
Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил в комментарии Bloomberg, что США и Украина приблизились к подписанию соглашения о полезных ископаемых, это может произойти уже на этой неделе.
Источник: Bloomberg со ссылкой на комментарий Бессента
Дословно: "Отвечая на вопрос о состоянии переговоров в понедельник, министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Украина выступила с контрпредложением на выходных, и переговоры все еще продолжаются. "Мы очень, очень близки, - сказал Бессент в интервью Bloomberg News в Буэнос-Айресе. "Соглашение может быть подписано уже на этой неделе".
Детали: В публикации отмечается, что украинское правительство отказалось от комментариев до подписания соглашения. Белый дом и Министерство финансов США также не ответили на запрос о комментариях.
В то же время, по словам представителя Министерства финансов, технические переговоры были очень продуктивными, добавив, что они с нетерпением ждут скорейшего завершения переговоров.
В публикации также говорится, что США смягчили требования по возврату помощи от Украины во время переговоров по соглашению о недрах.
Что предшествовало:
- Администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
- 11 апреля официальные лица США и Украины встретились, чтобы обсудить предложение США по получению доступа к минеральным ресурсам Украины. СМИ сообщали об "антагонистической" атмосфере встречи.
- Украинская делегация в ходе этих технических консультаций в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.
- 15 апреля президент Владимир Зеленский отметил, что переговоры между украинской и американской командами о соглашении о недрах на прошлой неделе прошли позитивно.