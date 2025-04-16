Правоохоронець тримав у гаражі в Києві тисячі патронів, сотню гранат та гвинтівки – ДБР
Середа, 16 квітня 2025, 10:32
Працівники Державного бюро розслідувань знайшли в одному із гаражів Деснянського району Києва сховок зі зброєю, його "власниками" виявились правоохоронець та його батько.
Джерело: ДБР
Дослівно: "Власниками цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько. Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання".
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Деталі: За повідомленням ДБР, у сховку знайшли:
- понад 35 тисяч патронів;
- 6 гранатометів;
- 6 БПЛА;
- 130 гранат;
- 90 ВОГів;
- автомати;
- снайперські гвинтівки;
- ударно-дистанційні запали;
- прилади для спостереження;
- пістолети, протипіхотні міни тощо.
"Власників" гаража затримали та оголосили їм про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. За це чоловікам загрожує до 7 років ув'язнення.