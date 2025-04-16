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Правоохоронець тримав у гаражі в Києві тисячі патронів, сотню гранат та гвинтівки – ДБР

Степан ГафткоСереда, 16 квітня 2025, 10:32
Правоохоронець тримав у гаражі в Києві тисячі патронів, сотню гранат та гвинтівки – ДБР
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань знайшли в одному із гаражів Деснянського району Києва сховок зі зброєю, його "власниками" виявились правоохоронець та його батько.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Власниками цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько. Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання".

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Фото: ДБР

Деталі: За повідомленням ДБР, у сховку знайшли:

  • понад 35 тисяч патронів;
  • 6 гранатометів;
  • 6 БПЛА;
  • 130 гранат;
  • 90 ВОГів;
  • автомати;
  • снайперські гвинтівки;
  • ударно-дистанційні запали;
  • прилади для спостереження;
  • пістолети, протипіхотні міни тощо.
 
Фото: ДБР

"Власників" гаража затримали та оголосили їм про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. За це чоловікам загрожує до 7 років ув'язнення. 

ДБРКиївзброя
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