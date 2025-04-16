Правоохоронець тримав у гаражі в Києві тисячі патронів, сотню гранат та гвинтівки – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань знайшли в одному із гаражів Деснянського району Києва сховок зі зброєю, його "власниками" виявились правоохоронець та його батько.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Власниками цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько. Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання".

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Фото: ДБР

Деталі: За повідомленням ДБР, у сховку знайшли:

понад 35 тисяч патронів;

6 гранатометів;

6 БПЛА;

130 гранат;

90 ВОГів;

автомати;

снайперські гвинтівки;

ударно-дистанційні запали;

прилади для спостереження;

пістолети, протипіхотні міни тощо.

Фото: ДБР

"Власників" гаража затримали та оголосили їм про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. За це чоловікам загрожує до 7 років ув'язнення.