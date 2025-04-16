Правоохранитель хранил в гараже в Киеве тысячи патронов, сотню гранат и винтовки – ГБР
Среда, 16 апреля 2025, 10:32
Работники Государственного бюро расследований нашли в одном из гаражей Деснянского района Киева тайник с оружием, его "владельцами" оказались милиционер и его отец.
Источник: ГБР
Дословно: "Владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец. Сейчас следователи устанавливают происхождение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель его хранения".
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Детали: По сообщению ГБР, в тайнике нашли:
- более 35 тысяч патронов;
- 6 гранатометов;
- 6 БПЛА;
- 130 гранат;
- 90 ВОГов;
- автоматы;
- снайперские винтовки;
- ударно-дистанционные запалы;
- приборы для наблюдения;
- пистолеты, противопехотные мины и тому подобное.
"Владельцев" гаража задержали и объявили им о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. За это мужчинам грозит до 7 лет заключения.