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Правоохранитель хранил в гараже в Киеве тысячи патронов, сотню гранат и винтовки – ГБР

Степан ГафткоСреда, 16 апреля 2025, 10:32
Правоохранитель хранил в гараже в Киеве тысячи патронов, сотню гранат и винтовки – ГБР
Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований нашли в одном из гаражей Деснянского района Киева тайник с оружием, его "владельцами" оказались милиционер и его отец.

Источник: ГБР

Дословно: "Владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец. Сейчас следователи устанавливают происхождение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель его хранения".

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Фото: ГБР

Детали: По сообщению ГБР, в тайнике нашли:

  • более 35 тысяч патронов;
  • 6 гранатометов;
  • 6 БПЛА;
  • 130 гранат;
  • 90 ВОГов;
  • автоматы;
  • снайперские винтовки;
  • ударно-дистанционные запалы;
  • приборы для наблюдения;
  • пистолеты, противопехотные мины и тому подобное.
 
Фото: ГБР

"Владельцев" гаража задержали и объявили им о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. За это мужчинам грозит до 7 лет заключения.

ГБРКиеворужие
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