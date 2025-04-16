Правоохранитель хранил в гараже в Киеве тысячи патронов, сотню гранат и винтовки – ГБР

Работники Государственного бюро расследований нашли в одном из гаражей Деснянского района Киева тайник с оружием, его "владельцами" оказались милиционер и его отец.

Источник: ГБР

Дословно: "Владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец. Сейчас следователи устанавливают происхождение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель его хранения".

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Фото: ГБР

Детали: По сообщению ГБР, в тайнике нашли:

более 35 тысяч патронов;

6 гранатометов;

6 БПЛА;

130 гранат;

90 ВОГов;

автоматы;

снайперские винтовки;

ударно-дистанционные запалы;

приборы для наблюдения;

пистолеты, противопехотные мины и тому подобное.

Фото: ГБР

"Владельцев" гаража задержали и объявили им о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. За это мужчинам грозит до 7 лет заключения.